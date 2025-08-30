·ÝÇ½¤ÎÆ»¤ØÅ¾¿È¡¡¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¡¡¥¿¥ì¥ó¥ÈÍÜÀ®½ê¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¡Ö¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯»þ¤Ï¡Ä¡×
¡¡2012Ç¯¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¦¥Ú¥¢¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤ÎËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÈ¯¸«¡ª¥¿¥«¥È¥·¥é¥ó¥É¡×¡Ê¶âÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¿¥ì¥ó¥ÈÍÜÀ®½ê¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤Ç¡Ö»öÌ³½ê¥é¥¤¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ö¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ê¥Ù¥×¥í¡£ÌÌÇò¤¤¡×¤È¹â¶¶¤µ¤ó¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î´Ö¤Þ¤Ç¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÍÜÀ®½Î¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤â¡£¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£¿©¥ê¥Ý¤È¤«¥í¥±¤È¤«µö²Ä¼è¤ê¤È¤«ÊÙ¶¯¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¡È¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯»þ¤Ï»ß¤Þ¤ë¡É¡×¤È¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï20Ç¯¤Ë¾¾ÃÝ·ÝÇ½½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£