µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Îº£²Æ¡¡°ÜÀÒ¤Ï¾ÃÌÇ¤«¡¡¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤¬°ÜÀÒ¶â£±£°£²²¯±ß¤Ç£Í£Æ¥·¥â¥ó¥º¤ò³ÍÆÀ
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤Ï£²£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£°Æü¡Ë¡¢¥É¥¤¥Ä£±Éô¥é¥¤¥×¥Á¥Ò¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½£Í£Æ¥·¥ã¥Ó¡¦¥·¥â¥ó¥º¡Ê£²£²¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·ÀÌó´ü´Ö¤Ï£²£°£³£°Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î£µÇ¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Â£Â£Ã¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï£µ£±£¸£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£±£°£²²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¡£¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤Ï³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½£Í£Æ¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤ÎÊä¶¯¤Ë¼ºÇÔ¡£¤½¤³¤Ç¥·¥â¥ó¥º¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¡¢°ÜÀÒ´ü¸Â¤¬Ç÷¤ëÃæ¤Ç¡¢¸ø¼°È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤¬ÃæÈ×Êä¶¯¤ò¤â¤¯¤í¤àÃæ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£´¡Ë¤â¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿´Ú¹ñÂåÉ½£Æ£×Â¹¶½Ì±¤¬º£²Æ¤ËÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¥°¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ê£Í£Ì£Ó¡Ë¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹£Æ£Ã¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤ÎÄäÂÚ¤ò·üÇ°¡£¤½¤³¤Çµ×ÊÝ¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÌ¿¤Ï¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£²Æ¤Ëµ×ÊÝ¤¬°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤âÆüËÜ¿Í£Í£Æ¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¹â³Û¤Î·ÀÌó²ò½ü¶â£¶£°£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£±£°£²²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤âÂç¤¤Ê¾ã³²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Î»ÄÎ±¤¬Ç»¸ü¤È¤¤¤¨¤ë¡£