¡ÖJBL GO 4¡×¤¬¼ó°Ì¡ª¡¡¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¡2025/8/30
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2025Ç¯8·î18Æü¡Á24Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡JBL GO 4 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
JBLGO4BLK¡Ê¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
2°Ì¡¡JBL Flip 6 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
JBLFLIP6BLK¡Ê¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
3°Ì¡¡Soundcore Select 4 Go ¥Ö¥é¥Ã¥¯
A31X1011¡ÊAnker¡Ë
4°Ì¡¡¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ ¥Ö¥é¥Ã¥¯
SRS-XB100(B)¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë
5°Ì¡¡Xiaomi Sound Pocket
MDZ-37-DB¡ÊXiaomi¡Ë
6°Ì¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥·¥¹¥Æ¥à ¥Û¥ï¥¤¥È
AT-SP767XTV WH¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Æ¥¯¥Ë¥«¡Ë
7°Ì¡¡JBL Flip 7 Black
JBLFLIP7BLK¡Ê¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
7°Ì¡¡Victor ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼
SP-WS02BT¡ÊJVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¡Ë
9°Ì¡¡SoundCore ¥Ö¥é¥Ã¥¯
A3102016¡ÊAnker¡Ë
10°Ì¡¡MIMIO SOUND MOVE ¥Û¥ï¥¤¥È
ATMM-SP780TV WH¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Æ¥¯¥Ë¥«¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
