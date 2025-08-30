『もののけ姫』ひえっ…シシ神の首お返しシーン 場面カット公開で衝撃「目も怖かった」「何度観ても奥深く」
アニメ映画『もののけ姫』が29日、日本テレビ系「金曜ロードショー」にて放送された。公式Xでは名場面カットとともに作品裏話が説明され、シシ神の場面カットが話題となっている。
【画像】ひえっ…切られたシシ神の首 お返しする『もののけ姫』名場面カット
公開された場面カットは、シシ神で「『生命の授与と奪取を行う神。新月の時に生まれ、月の満ち欠けと共に誕生と死を繰り返す』とされる #シシ神。木立の如き角をもつ、ふしぎなけものです」と説明。
「宮崎駿監督が作品イメージを伝えるために書いた詩の中には『森が生まれた時の記憶と おさな子の心を持つ』という一節があります。なによりも純粋で、森そのもののような存在です」と伝えている。
そして終盤には、アシタカとサンがシシ神の首を返すシーンがあるが、その時の場面カットも投稿。「アシタカ『シシ神よ――。首をお返しする 鎮（しず）まりたまえ！』」と名セリフとともに紹介している。
これにネット上では「ここでアザがサンに広がってくところすごいゾワゾワした」「やっぱり何度観ても『もののけ姫』は奥深く、今の現代に必要なメッセージが多く散りばめられているなと」「このシーン小学生の頃は怖かったな シシ神の目も怖かったし」「名シーン」などの声が出ている。
『もののけ姫』は1997年の公開当時、日本映画の興行収入記録を塗り替え、日本だけではなく世界が驚がくし、絶賛した圧倒的な大傑作。村を救うも右腕に呪いを受け、村を追われた青年アシタカが、自分の運命を受け入れながら、“もののけ姫”サンとの出会いを通して、森と人が争わずに済む方法を模索し続ける物語。興行収入は2020年の再公開により現在は観客動員1500万人、興行収入201.8億円（興行通信社調べ）となっている。
【画像】ひえっ…切られたシシ神の首 お返しする『もののけ姫』名場面カット
公開された場面カットは、シシ神で「『生命の授与と奪取を行う神。新月の時に生まれ、月の満ち欠けと共に誕生と死を繰り返す』とされる #シシ神。木立の如き角をもつ、ふしぎなけものです」と説明。
「宮崎駿監督が作品イメージを伝えるために書いた詩の中には『森が生まれた時の記憶と おさな子の心を持つ』という一節があります。なによりも純粋で、森そのもののような存在です」と伝えている。
これにネット上では「ここでアザがサンに広がってくところすごいゾワゾワした」「やっぱり何度観ても『もののけ姫』は奥深く、今の現代に必要なメッセージが多く散りばめられているなと」「このシーン小学生の頃は怖かったな シシ神の目も怖かったし」「名シーン」などの声が出ている。
『もののけ姫』は1997年の公開当時、日本映画の興行収入記録を塗り替え、日本だけではなく世界が驚がくし、絶賛した圧倒的な大傑作。村を救うも右腕に呪いを受け、村を追われた青年アシタカが、自分の運命を受け入れながら、“もののけ姫”サンとの出会いを通して、森と人が争わずに済む方法を模索し続ける物語。興行収入は2020年の再公開により現在は観客動員1500万人、興行収入201.8億円（興行通信社調べ）となっている。