ロシアのユーリー・ウシャコフ大統領補佐官は２９日、プーチン露大統領が３１日から中国を訪問すると発表した。

９月３日に北京で行われる「抗日戦争勝利８０年」記念の軍事パレードなどに参加し、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記との首脳会談も検討していると明らかにした。

プーチン氏と正恩氏の会談が実現すれば、事実上の軍事同盟である「包括的戦略パートナーシップ条約」を締結した昨年６月以来で、更なる蜜月ぶりを内外に誇示する場となりそうだ。

ウシャコフ氏によると、軍事パレードでは、プーチン氏は「主賓」との位置づけで、習近平（シージンピン）国家主席を中心に、正恩氏と並ぶ予定だとの説明を受けたという。

軍事パレードに先立ち、プーチン氏は３１日から９月１日に天津で開かれる上海協力機構（ＳＣＯ）の首脳会議に出席する。会議に合わせ、インドなどの首脳と個別に会談する見通しだ。

一方、プーチン氏は訪中を前に中国国営新華社通信のインタビューに応じた。第２次世界大戦で「勝利」した中露で共有する歴史認識を改めて強調し、「厳しい試練の中で、両国の強固な基盤となる友情と相互援助の伝統が生まれ、強化された」と訴えた。中露の経済協力の拡大にも期待感を示し、中露の結束を最大限にアピールした。インタビューの内容は３０日、露大統領府が公表した。