¡Ú¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤Î¡ÖË¨¤¨Ë¨¤ä¤·¥½¥ÐÃµË¬Ï¿¡×¡Û8ÇÕÌÜ¡ÖÏ¢ºÜ½é¡ª¡¡Ê¡²¬¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤¿à½Á¤Ê¤··Ïá¤Î¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡×
º£²ó¤ÏÊ¡²¬¤Ø¡ª
¡Ö¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡×¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤¬¡¢Ì¾Å¹¤ò¤á¤°¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡£½Á¤¢¤ê¤À¤í¤¦¤È¤Ê¤«¤í¤¦¤È¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ì¤ÐÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤³¤Ë¤À¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÊ¡²¬¸©¤Ë¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤â¤ä¤·¤½¤Ð¡Ê¥À¥Ö¥ë¡Ë¡×¡Ê690±ß¡Ë
¡½¡½º£²ó¤Ï¶å½£¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬»ÔÆâ¤«¤é¹âÂ®¤ò»È¤Ã¤Æ¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö¡¢ÅÄÀî»Ô¤È¤¤¤¦½ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ê°Ê²¼¡¢Âí¡Ë¡¡Ê¡²¬¤È¤¤¤¨¤ÐÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤É¡¢¤³¤³ÅÄÀî¤Ë¤ÏÆÈÆÃ¤Ê¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Í¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅÄÀî¤Ï¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¿¤ªÅ¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Âí¡¡¤½¤¦¤«¡£¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤«¤â¡£
¡½¡½¤¢¡¢¤³¤³¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤ä¤·¤½¤Ð¸Ê¾ë¡×¡£¤ªÅ¹¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¥Õ¥Ã¥³¡¼Ä¾ÅÁ¡¡¤â¤ä¤·¤½¤Ð¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ü¤ê¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¤³¤Ã¤Á¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤ä¤·¤½¤Ð430±ß¡¡¥À¥Ö¥ë690±ß¡¡¥È¥ê¥×¥ë970±ß¡×¡Ö¤ä¤¤½¤Ð590±ß¡¡¥¸¥ã¥ó¥Ü790±ß¡×¡Ö¤ä¤¤¦¤É¤ó550±ß¡¡ÌîºÚÆþ¤ê650±ß¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¼Ì¿¿Æþ¤ê¤Î´ÇÈÄ¤â¤¢¤ë¡£¤¸¤ã¤¢¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
Å¹¼ç¤Î±ü¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢±ü¤µ¤ó¡Ë¡¡¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡ª
Âí¡¡¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Þ¡¼¤¹¡£¤¸¤ã¤¢¡¢±ü¤Î¤Û¤¦¤ËºÂ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤È¡£¾Æ¤¤½¤Ð¤È¤«¾Æ¤¤¦¤É¤ó¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¤Ï¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤À¤è¤Í¡£
¡½¡½ÉáÄÌ¡¢¥À¥Ö¥ë¡¢¥È¥ê¥×¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©
Âí¡¡¤³¤³¤Ï¥À¥Ö¥ë¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
±ü¤µ¤ó¡¡½÷À¤Ç¤â¥À¥Ö¥ë¤òÍê¤Þ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
Âí¡¡¤¸¤ã¤¢¥À¥Ö¥ë¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
±ü¤µ¤ó¡¡¤Ï¤¤¡ª
Âí¡¡º£²ó¤Ï¡¢½Á¤Ê¤··Ï¤Î¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤À¤Í¡£Å´ÈÄ¤Ç¾¡Éé·Ï¤Î¤ªÅ¹¤À¤ï¡£
¡½¡½½Á¤Ê¤··Ï¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Âí¡¡¤¦¤ó¡£½Á¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤Ê¤«¤í¤¦¤È¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¢¤ì¤Ð¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¡£¤½¤ì¤¬¡¢²¶¤¿¤Á¡ÖË¨¤¨Ë¨¤ä¤·¥½¥ÐÃµË¬Ââ¡×¤Î½ÉÌ¿¤è¡£
±ü¤µ¤ó¡¡¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿¾ßÌýÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Âí¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Í¤§¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬ºÇ¹â¤À¤è¡£¤Þ¤º¤Ï¶ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£¤â¤ä¤·¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¡¢Æù¤Î¤ß¡£ÌÍ¤Ï»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÂÀ¤¯¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤Ï½Á¤Ê¤··Ï¤Î¤â¤ä¤·¥½¥Ð
¡½¡½¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Âí¡¡¤À¤è¤Í¡¢¤¦¤Þ¤½¤¦¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤¤¤¿¤À¤¤Þ¡¼¤¹¡£¤¦¤ó¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ÇöÌ£¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¢¤ë¤±¤É¡¢¸å¤«¤é±öÌ£¤¬¤¯¤ë¤«¤é¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÈÇö¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¤â¤ä¤·¤â¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Ç¤¹¤è¡£
Âí¡¡¤³¤ì¤Û¤É¤â¤ä¤·¤Î¿©´¶¤¬´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¡£ßÖ¤á¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Ìý¤Ã¤³¤µ¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¡¢»®¤Ç¿©¤Ù¤ë¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤è¡£
¡½¡½¤ª¹¥¤ß¤Ç¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
Âí¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢Ì£ÊÑ¤Ë¥½¡¼¥¹¤È¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤Û¤Û¤¦¡£¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤é¥½¡¼¥¹¾Æ¤¤½¤Ð¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤äà¥½¡¼¥¹¤¬¤±¾ßÌý¾Æ¤¤½¤Ðá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌÊª¤Ç¤¦¤Þ¤¤¡ª¡¡¥À¥Ö¥ë¤òÍê¤ó¤À¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£
¡Ö¥À¥Ö¥ë¤òÍê¤ó¤À¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÂí»á
¡½¡½¶á¤¯¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ëÃÏ¸µ¤é¤·¤¿Í¤â¡¢³§¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤òÍê¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡£
Âí¡¡¹â¹»À¸¤¬Éô³èµ¢¤ê¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¤òÍê¤ó¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¤Ê¡£¥À¥Ö¥ë¤ò¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÀµÄ¾¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡¢¸å¤ò°ú¤¯Ì£¤Ç¤¹¤Í¡£
Âí¡¡¥¬¥Á¤Ç¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤¨¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ï¥°¥Ã¤È²æËý¤·¤ÆÅ¹¼ç¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤³¤¦¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Âí¡¡¤¹¤ß¤Þ¤»¡¼¤ó¡£¾¯¤·¤ªÏÃ¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Å¹¼ç¤Î¸Ê¾ë±Ù»Ë¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¸Ê¾ë¤µ¤ó¡Ë¡¡¤Ï¤¤¡£
Å¹¼ç¤Î¸Ê¾ë±Ù»Ë¤µ¤ó¤È±ü¤µ¤ó¤È
Âí¡¡¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ï²¿Ç¯¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¸Ê¾ë¤µ¤ó¡¡»ä¤¬»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2006Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ö¥Õ¥Ã¥³¡¼¿©Æ²¡×¼«ÂÎ¤ÏÀïÁ°¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âí¡¡ÀïÁ°¤«¤é¡©¡¡¥Õ¥Ã¥³¡¼¿©Æ²¡©
¸Ê¾ë¤µ¤ó¡¡¤Ï¤¤¡£º£¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ØÅìÂç¿ÌºÒ¡Ê1923Ç¯¡Ë¤ÇÈïºÒ¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤³¤Á¤é¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢´ØÅì¤ÎÉü¶½¤ò´ê¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥Ã¥³¡¼¿©Æ²¡×¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤ò³«¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¸Ê¾ë¤µ¤ó¡¡Åö»þ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¤Ê¤É¤Î¹âµéÍÎ¿©¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àï¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¿©ºà¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¤Ê¤É¤Î½îÌ±Åª¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡Àï¸å¤À¤È»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸Ê¾ë¤µ¤ó¡¡Ä®¤Î¿Í¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤ªÅ¹¤Ç¡¢³ØÀ¸¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³ØÀ¸¤¬¾Æ¤¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢ÌîºÚ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ½é¤«¤é¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¤«¤ÎÌîºÚ¤òÈ´¤¤¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢ÃÍÃÊ¤â°Â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤ä¤·¤ÈÆù¤À¤±¤òÆþ¤ì¤¿¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¤½¤¦¤«¡£¤³¤Î¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤Ï¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¤ÎÌîºÚÈ´¤¤Ê¤Î¤«¡£
¸Ê¾ë¤µ¤ó¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¡Ö¥Õ¥Ã¥³¡¼¿©Æ²¡×¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿2ÂåÌÜ¤ÎÅ¹¼ç¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´¤ò°¤¯¤·¤Æ¡¢2002Ç¯¤Ë¤ªÅ¹¤òÊÄ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Âí¡¡¤¢¤¢¡£
¸Ê¾ë¤µ¤ó¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿Ì£¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢2ÂåÌÜ¤Ëºî¤êÊý¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¡¢2006Ç¯¤Ë»ä¤¬¤³¤ÎÅ¹¤ò¿·¤¿¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âí¡¡¤À¤«¤é¡Ö¥Õ¥Ã¥³¡¼Ä¾ÅÁ¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¸Ê¾ë¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¿´¤¬²¹¤Þ¤ëÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£³Î¤«¤Ë¤³¤³¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¸Ê¾ë¤µ¤ó¡¡¤¤¤¨¤¤¤¨¡£
Âí¡¡¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î½Á¤Ê¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤¢¤È¡¢¤â¤ä¤·¤¬ºÙ¤¤¤Î¤Ë¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¸Ê¾ë¤µ¤ó¡¡¤Ï¤¤¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥Ú¡Ê¹õÆ¦¤â¤ä¤·¡Ë¤È¤¤¤¦ÉÊ¼ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÄÀî»Ô¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÍ¤âÅÄÀî»Ô¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤ÎÌÍ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡ÃÏ¸µ°¦¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü¤Ï²¿¤«¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ê¡²¬¤ËÍè¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Î¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£
Âí¡¡ÇîÂ¿¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤Èµ÷Î¥¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Ç¤âÀäÂÐ¤ËÍè¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤è¡£
