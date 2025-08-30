◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)

バレーボール女子世界選手権の決勝ラウンドが29日から開始。プールH1位通過の日本(FIVBランク5位)は、プールA2位通過のタイ(同18位)にストレート勝ちで、準々決勝進出を決めました。

開催国タイとの一戦。7月までに行われたネーションズリーグではフルゲームの激闘となった相手に競り合いながらもストレート勝利。アウェーの雰囲気の中、石川真佑選手、島村春世選手、和田由紀子選手が2ケタ得点を挙げるなど、ベスト8進出を決めました。

キャプテンの石川選手は「まずストレートで勝てたっていうところはすごく良かったかなと思います」と安どの表情。「タイのホームですし、歓声もすごいので、自分たちの声が聞きづらいというところもあるんですけれど、負けたら終わりの試合になってくるので、そういったところではしっかり自分が声を出して、勢いをつけていこうと思いながら試合に臨みました」と振り返りました。

次戦は4日空いて、オランダ(同8位)と激突。「それぞれが徐々に上がってきている。これからもう一段上がってくると思う。4日空くんですけど、その中でしっかり自分たちがコンディション整えて、それぞれが良い準備をして、またオランダ戦のスタートからいいスタートダッシュができるように準備していきたいと思います」と意気込みました。

▽決勝ラウンド1回戦日本 3-0 タイ25-20/25-23/25-23