¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥¹¥Í¥ë¤¬£¶²óÅÓÃæ£³¼ºÅÀ£Ë£Ï¡¡µåÂ®Äã²¼ÏÃÂê¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤è¤êÌó£³¥¥í¸º¡¡ÃÏ¸µ»æµ¼Ô¡ÖÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢£Ó£Î£Ó¤â¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¡¢¡ÖÆæ¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ý¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤Ï£¶²óÅÓÃæ£³¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£µåÂ®Äã²¼¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Í²ó¤Ë¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤Ë£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·ÀèÀ©¤òµö¤·¡¢Ï»²ó¤Ë¤Ï£±»àÆóÎÝ¤«¤é¥â¥ì¥Î¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó£²£³Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç¤ÏºÇÂ®£±£µ£¶¥¥í¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ£±£µ£³¥¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏºÇÂ®£±£µ£³¥¥í¤ÇÊ¿¶Ñ£±£µ£°¥¥í¤ÈÌó£³¥¥í¸º¡£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Î¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡Ö¥¹¥Í¥ë¤ÎÄ¾µå¤ÎµåÂ®¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤Ëº¸Íã¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿£²¥é¥ó¤Ï£±£µ£°¥¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤â¡Ö¥¹¥Í¥ë¤ÎµåÂ®µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×¡¢¡ÖÆæ¤¹¤®¤ë¥¹¥Í¥ë¤ÎµåÂ®Äã²¼¡×¡¢¡Ö¥¹¥Í¥ë¤Û¤ó¤Þ¤ËÂç¾æÉ×¡©µåÂ®½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤í¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥Í¥ë¤Ï£²£²Æü¥Ñ¥É¥ì¥¹ÀïÅÐÈÄ¸å¤ËÉ×¿Í¤ÎÂè£²»Ò½Ð»º¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¡ÖÉã¿Æ¥ê¥¹¥È¡×Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£