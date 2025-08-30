¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤ÎÅÒÇîÆ¹¸µ¡¢¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÌµ´Ø·¸¡¢ÅÒ¤±¤ÏÁ´Éô¥¤¥Ã¥Ú¥¤¡×¤È¸ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¼Â·ºÈ½·è²¼¤ê¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¼Õºá¤â
¥É¥¸¥ãー¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¸µÄÌÌõ¡¢¿å¸¶°ìÊ¿¼õ·º¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤¿°ãË¡ÅÒÇî¡£¤½¤ÎÆ¹¸µ¤À¤Ã¤¿¥Þ¥·¥åー¡¦¥Ü¥¦¥äーÈï¹ð¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ê¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢¶Øîþ1Ç¯1Æü¡Êµá·º¤Ï¶Øîþ1Ç¯3¥«·î¡Ë¤ÈÊÝ¸î´Ñ»¡2Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÂçÃ«¤Î¸µÄÌÌõ¤¬Íí¤ó¤À¡Ö°ãË¡ÅÒÇî»ö·ï¡×¤ÏÂç¤¤Ê¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¢£¡ÖÌµ¼Â¤Ê¿Í¡¢Ì¾Á°¤Ë½ý¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¥Ü¥¦¥äーÈï¹ð¤ÏºòÇ¯8·î¤Î¿³Íý¤Ç¡¢°ãË¡ÅÒÇî¶È¤ä¥Þ¥Íー¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ê»ñ¶âÀö¾ô¡Ë¡¢µõµ¶¤ÎÇ¼ÀÇ¿½¹ð¤Ê¤É¤Îºá¤òÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÄ¹18Ç¯¤Î¶Øîþ·º¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÂçÃ«¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤éÌó1659Ëü¥É¥ë¡ÊÌó26²¯±ß¡Ë¤òÅð¤ß¡¢¶ä¹Ôº¾µ½¤Ê¤É¤Îºá¤Ç¶Øîþ4Ç¯9¥«·î¤¬³ÎÄê¤·¤¿¿å¸¶¼õ·º¼Ô¡Ê6·î¤Ë¼ý´Æ¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÉý¤Ë¸º·º¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ü¥¦¥äーÈï¹ð¤ÏÈ½·è¸å¡¢ÃÏºÛÁ°¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÂçÃ«¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤â¤·¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤ÎÌ¾Á°¤Ë½ý¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Õ¤ê¤¿¤¤¡£Èà¤Ï¤¿¤ÀÌîµå¤ò¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÎÌµ¼Â¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÂçÃ«¤¬°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥¦¥äーÈï¹ð¤ÏÊÆ¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ëÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¼«¿È¤¬ÅÒ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»¡¤·¤¿½Ö´Ö¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ÖÅÒ¤±¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×
¡Ö»ä¤ÏÅö½é¡¢¥¤¥Ã¥Ú¥¤¤¬¥ª¥ª¥¿¥Ë¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¤¿¤á¤ËÅÒ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤·¤«¤·¡¢Ç§¼±¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¡¢¡ÊÂçÃ«¤¬Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤ÏÅêµå¤·¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¥µ¥¤¥È¤ÇÅÒ¤±¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Åê¤²¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Âç¤¤ÊÅÒ¤±¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢»ä¤ÎÃæ¤ÇÅú¤¨¤Ï½Ð¤¿¡£ÅÒ¤±¤ÏÁ´Éô¥¤¥Ã¥Ú¥¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡Ä¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÅÒ¤±¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡£¤½¤ì¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂçÎÌ¤Î¥ªー¥Àー¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÅÒ¤±¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¤â¤·¥Ü¥¦¥äーÈï¹ð¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÄÌÌõ¤È¤·¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤Ï¡¢µå¾ìÆâ¤ÇÃ¼Ëö¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¤Î°ìÃ¼¤¬Ê¬¤«¤ë¾Ú¸À¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£