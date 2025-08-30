牛角 平日限定で「牛タン塩」半額、1日限定で希少部位の厚切り「上タン塩」を“1円”(1人1枚限り)で提供/9月10日「牛タンの日」記念キャンペーン

焼肉チェーン「牛角」は、2025年9月10日「牛タンの日」に合わせ、牛角公式アプリ会員を対象とした特別キャンペーンを、全国の店舗(沖縄県を除く)で実施する。なお、牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店では実施しない。

9月1日から12日までの平日限定で、「牛タン塩」を通常価格の半額(税込539円)で提供するほか、9月10日限定で希少部位「上タン塩」を1円(1人1枚限り)で提供する。

牛角「牛タン塩」半額キャンペーン

〈「牛タン塩」半額キャンペーン詳細〉

実施期間:2025年9月1日〜9月12日の平日

通常価格:税込1,078円

特別価格:税込539円※何皿でも割引対象

利用条件:牛角公式アプリのクーポン提示、割引前の飲食代金が税込2,500円以上

牛角 平日限定で「牛タン塩」が何皿でも半額に

「牛タン塩」は、秘伝の塩だれで味付けした牛角の人気商品。ミリ単位で厚みにこだわったカットにより、外は香ばしく、中は柔らかな食感を実現している。さっぱりとした後味が楽しめる「レモンだれ」との組み合わせや、爽やかな香りと食感のアクセントが加わる「ねぎミジン」(税込165円)のトッピングがおすすめだという。

牛角 牛タン塩+ねぎミジン(ねぎ牛タン塩)

〈「上タン塩」1円キャンペーン詳細〉

実施日:2025年9月10日限定

通常価格:1皿2枚で税込1,518円

特別価格:税込1円※1人1枚限り

利用条件:牛角公式アプリのクーポン提示、割引前の飲食代金が税込2,500円以上

牛角「上タン塩」1円キャンペーン

「上タン塩」は、牛一頭から約8枚しか取れない希少部位「タン元」を使用。脂のりが良く柔らかな部位で、厚切りに仕上げると軽快な歯切れの良さが楽しめる。「上タン塩」のおいしさを訴求するため、通常は1皿2枚で税込1,518円のところ、9月10日限定で税込1円(1人1枚限り)で提供する。

牛角「上タン塩」