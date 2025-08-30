夏も後半戦に差し掛かり、気づけば同じコーデの繰り返しでおしゃれも停滞気味…。そんなマンネリ時期に起爆剤として取り入れたいのがNEWフェイスなドレープトップス！いつものボトムに合わせるだけでムードある着こなしが簡単に手に入ります♡ 晩夏を盛り上げる1枚でワードローブをリフレッシュして♪

女っぽ感◎の【ドレープトップス】で洗練デニムスタイルにドレープネックTシャツをデニムの相方に抜擢！

出典: 美人百花.com

プレーンなTシャツより、着こなしがおしゃれに様変わりするドレープトップスを味方に。

カットソー￥5,500／Ungrid デニムパンツ￥26,400／マーリエ ル カセット（フランドルカスタマーサービス） バッグ￥5,720／アネモネ（サンポークリエイト） パンプス￥34,100／ファビオ ルスコーニ（伊勢丹新宿本店 本館2階 婦人靴）

レーシーなシアードレープでデニムにセンシュアルな抜け感を

出典: 美人百花.com

レース素材のドレープでデニムに異素材のリズム感を。

ブラウス￥6,490／リリアン カラット デニム￥12,980／インディヴィ（ワールド プレスインフォメーション） バッグ￥52,800／ケイト･スペード ニューヨーク（ケイト･スペード カスタマーサービス） パンプス￥38,500／ファビオ ルスコーニ（伊勢丹新宿本店 本館2階 婦人靴）

掲載：美人百花2025年9月号「晩夏のおしゃれスパイスに…『ドレープトップス』という選択肢」

撮影／志田裕也 スタイリング／井関かおり 文／長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部