¤¹¤Ç¤Ë38¡îÄ¶¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¾ì½ê¤â¡Ä´ØÅì¡¦Åì³¤Ãæ¿´¤Ë8·îËö¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎºÒ³²µé¤Î½ë¤µ¤Ë¡¡Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å·Ù²ü
30Æü¤Ï¡¢´ØÅì¤äÅì³¤¤òÃæ¿´¤Ë8·îËö¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎºÒ³²µé¤ÎÌÔ½ë¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
30Æü¤â¾å¶õ¤ÎÃÈµ¤¤ä¥Õ¥§¡¼¥ó¸½¾Ý¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ä«¤«¤é³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë·²ÇÏ¡¦¶ÍÀ¸»Ô¤Ç38.5ÅÙ¡¢ºë¶Ì¡¦·§Ã«»Ô¤Ç38.1ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¹¤Î¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö(Q.°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©)¤á¤Ã¤Á¤ãÇ®¤¯¤Æ¡È¤Ö¤¢¡ª¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¡ÊQ.8·îËö¤Î¤³¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¤³¤ì°Ê¾å½ë¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¤â¤¹¤Ç¤Ë36.9ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¹¤Î¿Í¡§
¤¹¤°¤½¤³¤ËÊ®¿å¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èô¤Ó¹þ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤°¤é¤¤½ë¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸å¤â¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ïºë¶Ì¡¦·§Ã«»Ô¤Ç40ÅÙ¡¢·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»Ô¤ä°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°»Ô¤Ê¤É¤Ç39ÅÙ¤È¡¢´ØÅì¤äÅì³¤¤òÃæ¿´¤ËÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊºÒ³²µé¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
8·îºÇ¸å¤Î½µËö¤Ç¤¹¤¬¡¢1ÈÖ½ë¤¤»þ´ÖÂÓ¤Î³°½Ð¤Ï¹µ¤¨¡¢²°Æâ¤Ç¤âÎäË¼¤ò»ÈÍÑ¤·¾¯¤·¤Ç¤âÎÃ¤·¤¯²á¤´¤¹¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£