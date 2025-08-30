85¼þÇ¯¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¾®»®¤â¥»¥Ã¥È¤Ë¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ 2026Ç¯¡Ö¤ª¤»¤Á¡¦»°ÃÊ½Å¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Î¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù85¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¤ª¤»¤Á¡¦»°ÃÊ½Å¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ 2026Ç¯¡Ö¤ª¤»¤Á¡¦»°ÃÊ½Å¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù¡×
© Disney
²Á³Ê¡§28,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç5¡ó¤ÎÁá´ü³ä°ú¤Ç27,455±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯¡¼¥ë¼ê¿ôÎÁ¡§300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÃíÊ¸ÄùÀÚÆü¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾¦ÉÊ¤ªÆÏ¤±Æü¡§2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡Á30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§ÎäÅà¤Ç2026Ç¯1·î31Æü
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¡ÚÎäÅà¤ª¤»¤Á¡Û1¥»¥Ã¥È¡¢¡Ú¾®»®¡Û4Ëç¡¢¡ÚÉ÷Ï¤Éß¡Û1Ëç¡¢¡Ú½Ë¤¤È¤¡Û5Á·¡¢¡Ú¤¢¤¤¤µ¤Ä¾õ¡Û1Ëç
4¿ÍÁ°¡ß3¿©Ê¬¡Ê¿Í¿ôÉ½µ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌÜ°Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿©ºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ô¤ÎÂ¿¤¤¤â¤Î¤ä¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¼çºà¡§¡Ú½ÅÈ¢¡¦¾®»®¡ÛABS¼ù»é¡¢¡ÚÉ÷Ï¤Éß¡Û¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢¡Ú½Ë¤¤È¤¡Û»æ¡¦ÌÚ¡¢¡Ú¤¢¤¤¤µ¤Ä¾õ¡Û»æ
½ÅÈ¢¥µ¥¤¥º¡§Ìó24¡ß22.5¡ß17¡Ê¹â¤µ¡Ëcm
ÆÃÄê¸¶ºàÎÁ¡§Íñ¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦¾®Çþ¡¦¤¨¤Ó
¹ñÆâÀ½Â¤
¸¶ÎÁ¸¶»ºÃÏ¡§¡Ú¥¹¥â¡¼¥¯¥Á¥¥ó¡Û¹ñÆâÀ½Â¤
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×
©Disney
4¿Í¡ß3¿©Ê¬¡¢47ÉÊÌÜ51¼ï¤Î¤ªÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù¤Î¤ª¤»¤Á¡£
85¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù¤Î»°ÃÊ½Å¤Ç¡¢Ìë¶õ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿§¹ç¤¤¤¬ÁÇÅ¨¡ù
© Disney
½ÅÈ¢¤Ï¥³¥í¥ó¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ß¥Ã¥¡¼¥·¥§¥¤¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¿¤Ë¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎËâË¡»È¤¤¤ÎÄï»Ò¤ËÊ±¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤Î¥¢¡¼¥È¤¬Âç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¡¢¤Û¤¦¤¤Î»Ñ¤â¡ª
© Disney
¤Þ¤¿¡¢½ÅÈ¢¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Ìó24¡ß22.5¡ß17¡Ê¹â¤µ¡Ëcm¤Ç¤¹¡£
© Disney
¥»¥Ã¥È¤ÎÉ÷Ï¤Éß¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ä¡¢¤Û¤¦¤¡¢²»Éä¤äË¹»Ò¤Ê¤É¤ÎÁíÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£
½ÅÈ¢¤ÈÆ±¤¸¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅý°ì´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ý
© Disney
°ì¤Î½Å¤Ï¡¢ÏÂ¤Î¤ª½Ë¤¤½Å¡£
©Disney
ºÌ¤ê¤Î¤è¤¤³¤Ï·¤ä¹õÆ¦¡¢¿ô¤Î»Ò¤Ê¤É¡¢½Ë¤¤ºè¤¬Èþ¤·¤¯À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
© Disney
¤½¤·¤Æ¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¿©ºà¤Ç¤ª¤»¤Á¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¡£
© Disney
Æó¤Î½Å¤Ï¡¢ÏÂ¤ÎÌ£¤ï¤¤½Å¡£
©Disney
¤ª¼Ñ¤·¤á¤ä»Ý¤ß¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¹ç³û¤ÎßîÀ½¤Ê¤É¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÎÁÍý¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
© Disney
¥ß¥Ã¥¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¿Í»²¤ä¤«¤Þ¤Ü¤³¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡ù
¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
© Disney
»°¤Î½Å¤ÏÍÎ¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤½Å¡£
©Disney
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ä¥Æ¥ê¡¼¥Ì¤Ê¤ÉÍÎ¤ÎÈþÌ£¤¬Â¿ºÌ¤Ë¡ª
© Disney
¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÍÆ´ï¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²Ä°¦¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¡ª
°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
© Disney
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î·Á¤Î¾®»®¤â4ËçÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
©Disney
¾®»®¤Ë¤Ï85¼þÇ¯¤Î¥í¥´Æþ¤ê¤Ç¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡ý
© Disney
¤´µ¡·ù¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿½Ë¤¤È¤¡£
©Disney
5Á·ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
© Disney
½ÅÈ¢¤ÏÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉ÷Ï¤Éß¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
ËâË¡»È¤¤¤ËÊ±¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤Î¤ª¤»¤Á¤¬¡¢¤ªÀµ·î¤ò¤è¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù85¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¤ª¤»¤Á¡¦»°ÃÊ½Å¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡ª
