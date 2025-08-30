º£¥ª¥Õ°ÜÀÒÀïÀþ¡¢ºå¿À¤ÇÃíÌÜ¤Î¡Ö¤â¤¦1¿Í¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡×¡¡·Ð¸³ËÉÙ¤Ê34ºÐ¡¢Àð¤ÎÍ×¤Îµî½¢¤Ëµå³¦OB¤Î¸«²ò¡¡¡Öºå¿À¤è¤ê¤â½ÐÈÖ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê½ê¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¡Ä¡×
ÇßÌî¤Ï¥ë¡¼¥¡¼ÁáÀî¤Î½é¾¡Íø¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¤³¤È¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ºå¿À¤Ï8·î29Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë3¡¼4¤ÈÀËÇÔ¡£
¡¡3ÅÀ¤òÄÉ¤¦8²ó¤ËÁê¼ê4ÈÖ¼ê¤ÎÂçÀª¤ò¹¶¤á¤¿¤Æ¡¢°ì»à¤«¤é3ÈÖ¤Î¿¹²¼æÆÂÀ¤¬130¥¥í¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò°ìÁ®¡¢19¹æ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È4ÈÖ¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤Ë¤â34¹æ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢º¸±¦¤ÎÂçË¤¤¬¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤ë¤â¤¢¤È°ìÊâ¡¢µÚ¤Ð¤º¡£
¡ÚFA¸¢¼èÆÀ¡Ûºå¿À¶áËÜ¤¬FA¼èÆÀ¡ª¡ØÇ¯Êð5²¯°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ︎¡ÙÇßÌî¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©ÁèÃ¥ÀïËÖÈ¯¡ªFAÁª¼ê¤Î¸½¾õ¤ò¸ì¤ë¡ª
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö11¡×¤ÈÍ¥¾¡¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢Áá¤¯¤â¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ïº£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒÀïÀþ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¸Ø¤ë¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¡¢¶áËÜ¸÷»Ê¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é½ÓÂ¤òÀ¸¤«¤·ÅðÎÝ²¦¤äºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Áö¹¶¼é¤ËÍ¥¤ì¤¿³°Ìî¼ê¤Ï¤É¤ÎµåÃÄ¤âÍß¤·¤¤¥Ô¡¼¥¹¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Àë¸À¤È¤Ê¤ì¤ÐßõÎõ¤ÊÁèÃ¥ÀïÉ¬»ê¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¤Ò¤½¤«¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¤ÎÇßÌîÎ´ÂÀÏº¤Ë¤â¤¢¤ë¡£º£µ¨¤¬¥×¥í12Ç¯ÌÜ¡¢34ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¤Ïº£µ¨¤ÏºäËÜÀ¿»ÖÏº¤¬Ìö¿Ê¤¹¤ëÃæ¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ó¤ÊÇßÌî¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï8·î27Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤À¡£¥×¥í½éÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿°éÀ®½Ð¿È¤ÎÁáÀîÂÀµ®¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢¹¥¥ê¡¼¥É¤ÇÆ³¤¯¤È¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤âº£µ¨½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤È¹¶¼é¤ËÌöÆ°¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÇßÌî¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢4Ç¯¤ÎÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¡¢FA¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¥¥ã¥ê¥¢ËÉÙ¤ÊÀð¤ÎÍ×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢µå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡ÚFA¸¢¼èÆÀ¡Ûºå¿À¶áËÜ¤¬FA¼èÆÀ¡ª¡ØÇ¯Êð5²¯°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¡ª¡ª¡ÙÇßÌî¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©ÁèÃ¥ÀïËÖÈ¯¡ªFAÁª¼ê¤Î¸½¾õ¤ò¸ì¤ë¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£º£¥ª¥Õ¤ÎFAÁª¼ê¤ÎÆ°¸þ¤Ë´Ø¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ïº£¥ª¥Õ¤ÎFAÃíÌÜÁª¼ê¡¢ºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê¡¢ÃæÆü¡¦ÌøÍµÌé¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ëÃæ¡¢ÇßÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤ÏÇßÌî¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ïµ®½Å¤À¤è¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Öºå¿À¤Î¥Ç¡¼¥¿¤À¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÈ´¤¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬1ÈÖ¤¤¤¤¤â¤ó¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÂ¾µåÃÄ¤ÎÆ°¸þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÇß¤Á¤ã¤ó³Í¤Ã¤Æ¤³¤¤¤È¡¢¤Ê¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÊ£¿ôµåÃÄ¤¬¼ê¤ò¤¢¤²¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨ºå¿À¤ÎÊá¼ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¼çÀï¤ÎºäËÜ¤¬94»î¹ç¡¢ÇßÌî¤¬38»î¹ç¡¢±É»ÞÍµµ®¤¬5»î¹ç¡Ê29Æü¸½ºß¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì´Þ¤à¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡
¡¡
¡¡º£µ¨¤ÎÅê¼ê²¦¹ñ¤Ë¤ÏºäËÜ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ëÊá¼ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÊ£¿ô¤ÎÁª¼ê¤Ç²ó¤¹¡¢Ê»ÍÑÀ©¤¬´ðËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÂè3Êá¼ê¤ÎÌÜÅÓ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤â¤¢¤ê¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÇßÌî¤ÎÎÏ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉ¬Í×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¤âÁ´ÎÏ¤Ç°ÖÎ±¤ËÅØ¤á¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¡ÊÇßÌî¤¬¡Ë¤½¤ì¤Ç¤â½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤É¤³¤«³Í¤ë½ê¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¡£
¡¡¡ÖÊ¬¶ÈÀ©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¡100»î¹ç°Ê¾å¤È¤«¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Öºå¿À¤è¤ê¤â½ÐÈÖ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê½ê¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¡¡¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤è¤Í¡×¤ÈÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤¿¡¢ÇØÈÖ¹æ2¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤ÎÊá¼êFA¤âÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¿¤ò¤¢¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFAÀë¸À¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌé¤¬µð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Êá¼ê¤ÏÀ®Ä¹¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢µ®½Å¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ë¼ã¼êÊá¼ê¤Î°éÀ®¥¢¥·¥¹¥È´Þ¤á¡¢²¾¤ËÇßÌî¤¬¼ê¤ò¤¢¤²¤ì¤ÐÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Æ£Àîºå¿À¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤«¤¦¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ãÆ°¤Î¥ª¥Õ¤Î¹ÔÊý¤Ë¤â¡¢°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]