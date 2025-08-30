法務省は「法定養育費」を子ども1人当たり月額2万円とする省令案をまとめた。これにSNSでは「子ども1人、月2万で足りるわけない」など「安すぎる」との声が相次いだ。

そもそも「法定養育費」とは何か。

養育費の取り決めをしていなくても一定額を請求できる仕組みで、法定養育費が支払われない場合は財産を差し押さえて弁済を受けることができる。来年5月までに施行される改正民法で新しく作られた制度で、これまでは正式な養育費の取り決めを待っているまでの間、子供にとって必要な養育費が得られない可能性があった。

ただし、基本は父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めが重要であくまでも「暫定的・補充的」なものとされている。

法務省は「『法定養育費』という名称から『法務省が養育費を2万円と定めた』という誤解や、本来の制度主旨が正しく伝わっていない可能性もある。法定養育費の額だけを支払えばよいという主旨のものではない。パンフレットやウェブサイトで周知していきたい」としている。

なぜ「2万円」？

検討会では、受けられる各種手当や標準的な養育費の額なども考慮したうえで、「生活に必要な額」という観点と、「実際に支払える額」という2つの観点から議論が行われたとみられる。

その中でも、額を考える上で影響したと考えられるのが法定養育費は通常の養育費と違い、「個人の資力に関係なく一律で支払い義務が生じる性質のもの」であるという点だ。

法務省は「個別の事情を見ずに定める額であり、（義務者の）収入・扶養の能力も考慮しない。高すぎると払えないケースもある」と説明している。

支払い能力があっても「2万円」？

一方で、支払い能力が高い義務者であっても、法定養育費は同じ「2万円」だ。最低額を設定したうえで、払える人には増額して確実に養育費を押さえにいくという方法もあるが、なぜ一律にしたのだろうか。

理由としては、適正な養育費が定まるまでの暫定的なものであることと、未払いの期間をなくすという制度本来の主旨を達成するために「とにかく使い勝手を良くした」ことがあげられるという。

法務省は一律にするメリットとして「複雑な計算が不要で、一般の人が弁護士などにも頼らず請求可能であるなど、負担が減る。支払い義務者にとっても、支払額の予測可能性が高い」としている。

金額の妥当性を判断するには、さまざまな背景事情や制度主旨の理解が必要になる。法務省は今後、パブリックコメントなどで意見を求めていくとしている。（『ABEMAヒルズ』より）