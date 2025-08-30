ド軍との再契約も!? “WS胴上げ投手”となった右腕のレッドソックス解雇に広まる衝撃「我慢の限界を迎えていた」

レッドソックスでは本領を発揮しきれずにいたビューラー(C)Getty Images

まさかの解雇劇に衝撃が広まった。現地時間8月29日、レッドソックスは、昨年12月に年俸2105万ドル（約32億6000万円）の1年契約を締結したばかりだったウォーカー・ビューラーのリリースを発表した。

【動画】ビューラーがかつての仲間と交流！チャンピオンリング贈呈のシーン

世界一の胴上げ投手から立場は一転した。2018年にドジャースでメジャーデビューを飾ったビューラーは、昨年5月にトミー・ジョン手術から復帰。レギュラーシーズンの成績こそ、16試合に登板して1勝6敗、防御率5.38と芳しくなかったが、ポストシーズンでは本領を発揮。ワールドシリーズ第5戦ではリリーフとして9回裏に登板し、見事“胴上げ投手”となった。

当然、ドジャースからも1年2100万ドル（約30億円）の残留オファーを受けたビューラーだったが、FAを決断。2500万ドル（約36億5000万円）に年俸が上がる契約延長オプションが付帯する好待遇でレッドソックスの一員となった。

しかし、今季は開幕から成績が振るわず……。8月からは中継ぎに配置転換となるなど、23試合で7勝7敗、防御率5.45、WHIP1.56と契約に見合う活躍ができていなかった。