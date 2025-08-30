「ずっと待ってた」日向坂46金村美玖、小坂菜緒との“ダブルセンター”オフSHOTに反響「めっちゃかわいい」

8月28日、日向坂46・金村美玖がInstagramを更新した。

【写真】北海道で撮影した新曲MVオフショットを公開

金村は、自身のInstagramアカウントにて、9月17日発売予定である日向坂46の15thシングル『お願いバッハ！』のMVが公開されたことを報告すると、「全編北海道での撮影、 素敵すぎるロケーションでした」とコメント。

続けて、「衣装もかわいい〜！」「ぜひ細部までご覧ください！」と綴ると、衣装姿の写真や、同楽曲で共にダブルセンターを務める小坂菜緒との2ショットなどを掲載した。

この投稿に対し、SNS上ではファンから、「なおみくめっちゃかわいい」「美しすぎて声が出ません」「可愛すぎませんか」「2人のセンターをずっと待ってた」「ビジュ優勝してる」といった反響があった。

グループの2期生として加入し、人気メンバーとして活躍している金村。グループとしては今後、9月20日から6都市13公演を巡る全国ツアー『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』の開催が予定されている。