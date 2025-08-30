日本テレビは30日、King＆Princeの郄橋海人（26）が同日午後6時30分から生放送の「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（東京・両国国技館）への出演を体調不良により見合わせると発表した。この発表を受け、メンバーの永瀬廉（26）が個人のインスタグラムのストーリーズを更新。郄橋をいたわるメッセージを発信した。

永瀬は「24時間テレビ準備中だよ」と書き出し、郄橋に向けて「かいとーー なにも気にせず しっかり休んでね」とつづった。

31日午後7時台に予定されている企画「King＆Prince郄橋海人がプロデュースする市川團十郎・氷川きよしなど総勢96人と送るボーダーレスLIVE We are the No Borders!!」には、Travis Japanの松田元太が出演することも併せて発表された。

松田は昨年5月に開催された「STARTO ENTERTAINMENT」の合同ライブ「WE ARE！ Let's get the party STARTO！！」大阪公演で、右耳を負傷した永瀬の代役として出演。二度目の助っ人出演となった松田に、永瀬は「そして元太 いや元太さん いや元太殿 いつもありがとう」と感謝。「海人の分まで一緒に がんばろな 今夜の花火もお楽しみに！」と記した。