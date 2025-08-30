◇サウジアラビア1部 開幕節 アルナスル 5―0 アルタアーウン（2025年8月29日 サウジアラビア・ブライダ）

ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（40）を擁するアルナスルが今季開幕戦で大勝スタートを切った。敵地のアルタアーウン戦で5―0の快勝。チェルシー（イングランド）から加入したポルトガル代表FWジョアンフェリックス（25）がいきなりハットトリックを記録した。

トップ下に入って前半7分に左からの折り返しを左足でゴール右隅に決める先制点。3―0の後半22分にはペナルティーアークから右足の鋭いミドル弾で加点した。同42分にもダメ押しの5点目を決め、後半終了間際まで出場してマン・オブ・ザ・マッチに輝いた。

ジョアンフェリックスは2019年夏にベンフィカ（ポルトガル）からアトレチコ・マドリード（スペイン）に移籍金1億2600万ユーロ（当時約153億円）で加入。その後もチェルシー、バルセロナ（スペイン）への期限付き移籍を経験した。昨夏にはチェルシーに7年契約の移籍金4600万ポンド（当時約88億円）で加入し、昨季後半戦はACミラン（イタリア）に期限付き移籍と強豪や名門を渡り歩いてきた。

去就が不透明だった今年6月にイベントで来日した際は「チェルシーに戻るシーズンになるが、そこから別のチームに移るのか分からない。ただ、一つ安心してほしいのは絶対ピッチに戻ってくるので、ファンには期待してほしい」と発言。2年契約で最高4370万ポンド（約87億円）と報じられた移籍金でアルナスル入りした。欧州主要リーグから離れる形になったが、2026年W杯北中米大会を控える中で最高のデビューを飾った。

フル出場したC・ロナウドは1―0の後半9分にPKを左隅に決めて今季リーグ戦初ゴールを記録した。