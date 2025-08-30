藤田譲瑠チマがブンデス初アシスト！ ザンクトパウリはハンブルガー下して初白星
ザンクトパウリに所属する日本代表MF藤田譲瑠チマが、ブンデスリーガ初アシストを記録した。
今夏にシント・トロイデンからザンクトパウリに加入した藤田は、フル出場した開幕節に続いて、29日に行われたブンデスリーガ第2節のハンブルガーSV戦にもスタメン出場を果たすと、19分にアダム・ジビガワのゴールで先制して迎えた60分に、絶妙なスルーパスからアンドレアス・ホウントンジのゴールをアシスト。これが藤田にとってはブンデスリーガ2試合目にして初アシストとなった。
試合はこのまま2−0で終了し、ドルトムントとの開幕節を3−3のドローで終えていたザンクトパウリは今季初白星を飾った。なお、勝利に貢献した藤田は開幕から2試合連続でフル出場を果たしている。
アメリカ遠征に臨む日本代表に招集されている藤田は、9月6日にメキシコ代表、同9日にアメリカ代表との試合後、ザンクトパウリでは9月14日にブンデスリーガ第3節でアウクスブルクとの対戦を予定している。
