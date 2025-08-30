「その表情は威力強すぎ」マギー、“夜の旧市街”で変顔？ 披露「なんでその変顔を選んだ」「表情カワイイ…」
モデルのマギーさんは8月27日、自身のInstagramを更新。「夜の旧市街」で圧巻のスタイルやユーモラスな表情を披露しました。
【写真】マギーの変顔？ ショット
「マギーちゃん可愛い」マギーさんは「夜の旧市街」とつづり、4枚の写真を載せています。夜中に旧市街を散策するプライベートショットを披露。クロアチアのドゥブロヴニクに滞在中のようで、歴史を感じられる美しい街並みと、自身の美貌が際立つショットを公開しました。また、1枚目には水を口に含んだ“変顔”にも見えるショットも載せています。
コメントでは「可愛すぎる」「街の雰囲気がマギーに似合って素敵」「それでなんでその変顔を選んだその御心は！？」「洋服と街並みめちゃくちゃマッチしとる」「その表情は威力強すぎ」「1枚目の表情カワイイ…」「マギーちゃん可愛い」と、絶賛の声が集まりました。
海外でのショットは他にも17日にも「ドゥブロヴニクのオールドタウンと夕陽！」と、ドゥブロヴニクで撮影したオフショットを公開したマギーさん。ショート丈のワンピースを着用し、圧巻のスタイルが際立っています。気になった人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)
