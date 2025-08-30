「彼は限界」「何かが壊れている」４部に衝撃敗戦…混迷するマンUの指揮官を伝説OBルーニーが批判！古巣の窮状に「心が痛む」
マンチェスター・ユナイテッドは今季も苦境に陥っている。プレミアリーグ開幕から２試合白星がなく、リーグカップでは４部相手にまさかの敗退を余儀なくされた。ルベン・アモリム監督の進退が騒がれているのは周知のとおりだ。
OBのウェイン・ルーニーは、チーム内部で「何かが壊れている」との見解を示した。古巣は「自分を見失っている」という。英公共放送『BBC』が報じている。
リーグカップ敗退後、指揮官は「次の試合に集中し、それから考える時間がある」「やるべき仕事、備えるべき仕事がある。それから中断で考える」と話した。
ルーニーはポッドキャストでリーグカップ敗退を「心が痛む」と表現。アモリムの発言は「選手たちへの酷評だ」と述べている。
「監督がああいうことを言うなら、何かが壊れている」
指揮官について、ルーニーは「我々が忘れているのは、彼がまだ40歳ということだ。若い監督なんだよ」と強調した。
「ユナイテッドは彼がこれまでいたところとは大きく違う。メディアの注目や商業面、ファンとね。ユナイテッドではプレッシャーがあるんだ。彼がこれまで感じたことがないようなプレッシャーだろう。勝てないと、それを感じるようになる。彼は限界に来ているようだった」
「（監督交代にしても）問題は誰が引き受けたがるかということだ。クレイジーだが、世界最大のクラブのひとつなのに、おそらく『今じゃない』と思うだろう。あっという間に変わってしまった」
ユナイテッドのレジェンドは「クラブに成功してほしい。戻ってくると思っている。確信している。あまりにも大きなクラブだ。しかし、今は見ているのがとても難しい」と嘆いている。
「かつてはオールド・トラフォードで戦術なんて話題にならなかった。とにかく休む間もなく相手よりも走り、力で相手を上回るんだ。だから終盤に多くの得点をあげていたんだよ。相手が疲れ切っていたからだ。今はすべての試合でそれをしていない。特にオールド・トラフォードではね。クレイジーだよ」
「選手たちは少し自分を見失っていると思う。昨季からそれが続いているんだ。そしてそうやって続ければ、残念ながらどうやって前進できるか分からない」
2013年にサー・アレックス・ファーガソン監督が引退して以降、なかなか以前の輝きを取り戻せないユナイテッド。今季はこのまま苦しむのか。BBCはアモリム監督が当面続投すると報じた。流れを変えることはできるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
