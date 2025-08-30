大好きなおばあちゃんとおじいちゃんがお家に来たら、ワンコが喜びを爆発させて…？ワンコの可愛すぎる姿と愛にあふれた光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万回再生を突破。「本当に嬉しそう」「微笑ましい」といった声が寄せられています。

【動画：『今からおいじちゃんとおばあちゃんが来るよ』と犬に伝えた結果…想像を超えた『尊すぎる反応』】

ワンコが祖父母を大歓迎！

Instagramアカウント「ano__one」に投稿されたのは、チワワ×トイプードルのMIX犬「あの」ちゃんのお家に、おばあちゃんとおじいちゃんが遊びに来てくれた時の様子です。パパさんが「もうすぐ来るよ」と伝えると、あのちゃんは喜びを爆発させて、しっぽを振りながら吠えたそう。

そして「待ちきれないよ～っ」とばかりに動き回っているうちに、2人がお家に到着。あのちゃんはダッシュで玄関に向かい、今まで以上に激しくしっぽを振ってお出迎えしたとか。その喜びようを見るだけで、2人のことが本当に大好きなのだということがわかります。

はしゃぎっぷりがすごい！

おばあちゃんとおじいちゃんがリビングのソファに腰掛けてからも、あのちゃんの興奮はおさまりません。おばあちゃんのお膝に乗って甘えはじめたかと思いきや、すぐにおじいちゃんのお膝の上へ…。「どっちにも甘えたい！忙しい～！」とばかりに、ぴょんぴょんと動き回っていたそう。

その後もあのちゃんは、おじいちゃんに抱っこしてもらったり、おやつをもらって大はしゃぎしたり、おばあちゃんとママさんに挟まれながらニコニコしていたり、ずっと楽しそうにしていたとか。

そしておばあちゃんとおじいちゃんも、とても嬉しそうにあのちゃんを可愛がっていたとのこと。愛にあふれた光景は、見ているこちらまで幸せな気持ちにしてくれます。

またすぐに会えますように

楽しい時間はあっという間に過ぎ去り、2人が帰る時間になってしまいました。おじいちゃんが「またね」と声をかけると、「大好きだよ！また会いに来てね！」と言わんばかりにしっぽをブンブン振っていたというあのちゃん。

そして玄関でお見送りした後は、「行っちゃった…」と寂しそうにしていたそう。またすぐに2人に再会して、あのちゃんが大喜びする可愛い姿が見られますように。

この投稿には「可愛すぎる」「大歓迎！これは嬉しいわ」「めっちゃ動いていて目が追いつかないｗ」「愛がいっぱいですね」といったコメントが寄せられています。

あのちゃんの可愛い姿や、ご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「ano__one」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ano__one」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。