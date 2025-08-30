¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡Ù¡ÈÈþ¿Í±üÍÍ¡É¥Á¥ç¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¡¢165cm¡¦45Ô¤ÎÂÎ·¿´ÉÍý¤¬¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÇ¯¤Ë1²ó¡×
½÷Í¥¥Á¥ç¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¤ÎÅ°Äì¤·¤¿ÂÎ·¿´ÉÍý¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ç¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¡¢ÍýÁÛ¤Î¡ÈÈþ¿Í±üÍÍ¡É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
ºÇ¶á¡¢¥Á¥ç¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥¥à¡¦¥¹¥¯¤È¶¦¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ÍÍ»Ò¤òYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¥à¥¹¥¯TV¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥¥à¡¦¥¹¥¯¤¬¡Öº£Æü¤ÏÉÊ³Ê¤¢¤ë½÷Í¥¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¥ç¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤¿¡£
¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¥¥à¡¦¥¹¥¯¤¬¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡© ½÷Í¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ïº½Åü¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¹¥¤Þ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥Á¥ç¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¤Ï¡ÖÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°û¤ßÊª¤Ëº½Åü¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Á¥ç¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï1Ç¯¤Ë1ÅÙ¤À¤±¤È·è¤á¤Æ¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¥¸¥ã¥¸¥ã¥ó¥é¡¼¥á¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥¥à¡¦¥¹¥¯¤Ï¡ÖÇ¯¤Ë1ÅÙ¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤ò¡¢»ä¤È°ì½ï¤Ë¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥Á¥ç¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¤Ï¡ÖÄ¹¥Í¥®¤Î¥¥à¥Á¤â¿©¤Ù¤ë¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£Äï¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¸¥ã¥¸¥ã¥ó¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ÎÅ°Äì¤Ö¤ê¤Ç¥¥à¡¦¥¹¥¯¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¥Á¥ç¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¤ÏÀè·î¤Ë¤â¶Ã¤¯¤Ù¤ÂÎ·¿´ÉÍý¤ÎÈë·í¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¡Ø¥¾¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤ÎÌ¼¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤ÎÀëÅÁ¤Ç¡¢BIGBANG¡¦D-LITE¡Ê¥Æ¥½¥ó¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²È¥Æ¥½¥ó¡×¤Ë¶¦±é¼Ô¤é¤È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö»ä¤Ï¥·¥Ã¥È¥³¥à¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÇÐÍ¥¥Á¥ç¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¤Ï¡Ö¤½¤ÎÁ°¤«¤é¼Â¤Ï¿Íµ¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÉ½»æ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊäÂ¤·¡¢ÇÐÍ¥¥æ¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¥Û¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¼«¸Ê´ÉÍý¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¾Î»¿¡£Èà¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ç¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¤ÏÃÏÊý»£±Æ¤Ë¹Ô¤¯¤È¶á¤¯¤Î¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥æ¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¥Û¤Ï¡ÖËèÄ«¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿å±Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Á¥ç¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤Ë´¶Ã²¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Á¥ç¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö¡È·ÑÂ³¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¾È¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Á¥ç¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¼ñÌ£¤Ï¥â¥Ã¥Ñ¥ó¡Ê¿©¤Ù¤ëÊüÁ÷¡Ë¤ò¸«¤ë¤³¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿»þ¤Ï¥â¥Ã¥Ñ¥ó¤ò¸«¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Ê¬¤â¤ªÊ¢¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥¸¥ã¥¸¥ã¥óÌÍ¤Î¥â¥Ã¥Ñ¥ó¤ò¸«¤¿¸å¤Ï¡¢¼¡¤Ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¥â¥Ã¥Ñ¥ó¤ò¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡þ¥Á¥ç¡¦¥è¥¸¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1981Ç¯2·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1997Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤«¤é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤éÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1999Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBC¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£ÆÃ¤Ë¡¢KBS¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿±éµ»¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤Ç¤Ï¾åÉÊ¤À¤¬ñÙ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯Ç½Å·µ¤¤ÊÀ³Ê¤ÎÈþ¿Í±üÍÍ¥è¥ó¥®¥ç¤ò¹¥±é¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¡£