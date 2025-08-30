お母さんに甘えていた大型犬。都合が悪くなったときに見せた驚きの世渡り術がInstagramで話題に！あまりにもあざとすぎる行動は記事執筆時点で99万回以上再生され、「甘え方上手」「あざとくて可愛い！」「魅了されました！」「小悪魔ヒナちゃん可愛すぎます」と多くの人を魅了しました♡

【動画：都合が悪くなった犬→お母さんに向かって…絶対に許すしかない『まさかの世渡り術』】

お母さんに甘えていたヒナちゃん

Instagramアカウント「ボーダーコリーのライト(@fuurai0323)」に投稿されたのは、あまりにもあざと可愛すぎるゴールデンレトリバー・ヒナちゃんのとある行動。

ある日のこと。ヒナちゃんは大好きなお母さんのお膝の上に乗って、思う存分甘えていたのだそう♡とっても可愛らしい甘えん坊なヒナちゃん。

しかし、しばらくすると、お母さんから「ヒナ、どいて」と優しく膝の上から降りるように催促が……！

「どいて」と言われると…

「どいて」と言われてしまったヒナちゃん。しばらく考える素振りを見せた後…

なんと、お母さんにギュッと抱きついて「わかんな～い」「聞こえな～い」と知らんぷり！その姿、小悪魔的なあざとさレベルMAX！！

そんな可愛すぎるヒナちゃんの行動に、思わず笑ってしまったお母さん。「これはいける」と確信したのでしょう。その顔には「ニヤリ…」という擬音がぴったりなちょい悪～い笑みが……（笑）

確信的なあざとさを見せつけたヒナちゃんの可愛さを前に、飼い主さんもまったく敵わないのでした！

小悪魔レベルにあざとい行動が大反響！

「どいて」と言われても衝撃的な小悪魔っぷりでその場を乗り切るヒナちゃんの行動は、Instagramに投稿されると瞬く間にインスタユーザーを魅了♡

投稿には「甘え方上手」「あざとくて可愛い！」「魅了されました！」「小悪魔ヒナちゃん可愛すぎます」といった絶賛の声が寄せられ、多くの人がヒナちゃんのあざとさに胸を撃ち抜かれている様子がうかがえました♡

今回ご紹介したヒナちゃんの可愛さは、Instagramアカウント「ボーダーコリーのライト(@fuurai0323)」で見ることができます。

他にもトイプードルのフウタくん、ボーダーコリーのライトくんが一緒に暮らしていて、賑やかな毎日が投稿されていますよ！気になる方はぜひ暮らしぶりを覗いてみてくださいね。

ヒナちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ボーダーコリーのライト(@fuurai0323)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。