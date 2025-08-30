¡Ø»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ÎÍÜ°éÈñÁêÃÌ²ñ¡Ù»ÊË¡½ñ»Î¤¬ÌµÎÁ¤ÇÅÅÏÃÁêÃÌ¡¡30Æü¸á¸å9»þ¤Þ¤ÇÁ´¹ñ°ìÀÆ¡¡»Ò¤É¤â¤Î9¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÉÏº¤¾õÂÖ¡¡ÍÜ°éÈñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤ÏÌó28¡¥1¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë
Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¶ì¤·¤à¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÍÜ°éÈñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌµÎÁ¤ÎÅÅÏÃÁêÃÌ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ°ìÀÆ¤Ç»ÊË¡½ñ»Î¤é¤¬ÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò¤â¤É¤Î¤¿¤á¤ÎÍÜ°éÈñÁêÃÌ²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°10»þ¤«¤é»ÊË¡½ñ»Î¤¬ÌµÎÁ¤ÇÅÅÏÃÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤Î9¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÉÏº¤¾õÂÖ¤Ç°ì¿Í¿Æ²ÈÄí¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½È¾Ê¬¤¬ÉÏº¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÍÜ°éÈñ¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢Î¥º§¤·¤¿Êì»Ò²ÈÄí¤Ç¡ÖÍÜ°éÈñ¤Î¼è¤ê·è¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¡×¤Ï¤ª¤è¤½46¡¥7¡ó¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÍÜ°éÈñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ï¤ª¤è¤½28¡¥1¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂçºåÀÄÇ¯»ÊË¡½ñ»Î²ñ²ñÄ¹¤Î¹â¾¾¾°»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍÜ°éÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤º¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤Î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤Î44.5%¤¬ÁêÂÐÅªÉÏº¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤â¤¢¤ê¡¢ÍÜ°éÈñ¤ÎÌäÂê¤Ï¸Ä¿Í¤ä²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ëË¡ÄêÍÜ°éÈñ¤Ê¤ÉÍÜ°éÈñ´ØÏ¢¤ÎË¡²þÀµ¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢ºòº£¤ÎÊª²Á¹âÆ¤â¤¢¤ê¤ªº¤¤ê¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼êÂ³¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÀ¸³è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÅÏÃÁêÃÌ²ñ¤Ï30Æü¸á¸å9»þ¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤ÇÁ´¹ñ°ìÀÆ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ÎÍÜ°éÈñÁêÃÌ²ñ¡×¡¡
¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç
0120¡Ý567¡¼301¡¡(Á´¹ñÅý°ì¥Õ¥ê¡¼¥À¥¤¥ä¥ë)