サッカーを教えてほしい「サッカー経験者の芸能人」ランキング！ 「明石家さんま」を抑えた2人は？
All About ニュース編集部は8月4〜5日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「学生時代にサッカーをしていた芸能人」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「サッカーを教えてもらいたい学生時代にサッカーをしていたと聞いて驚いた芸能人」ランキングを紹介します。
【15位までの全ランキング結果を見る】
3位は、明石家さんまさんでした。
お笑い界のレジェンドである明石家さんは、学生時代にサッカー部に所属。レギュラーを務めるテレビやラジオ番組では自らのサッカー経験を交えたトークで視聴者を笑わせる場面もあり、元日本代表選手などとも多くの共演を果たしています。
回答者からは、「コメディを交えながらとにかく楽しく教えてくれそう。ただ、話してる時間が多すぎてサッカーはあまり上達しなさそう」（20代女性／東京都）、「色々面白いことを言いながら指導してくれそうです」（50代女性／広島県）、「他の方に比べると本当に心からサッカーが好きで詳しそうなので」（40代女性／東京都）などの声があがりました。
1位は同率で2人がランクイン。1人目は竹内涼真さんです。
俳優やモデルとして活躍する竹内さんは、これまで多数の映画やドラマで主演に抜てき。今後もさらなる飛躍が注目される中、サッカーの実力も折り紙付きです。幼い頃からサッカーに打ち込み、高校時代は東京ヴェルディのユースチームでプロ選手を目指していました。
回答者からは、「優しく明るく私のペースで教えてくれそう」（20代女性／京都府）、「元々本格的にサッカーをやっていて、指導にも向いていそうな印象があるから」（30代男性／富山県）、「イケメンに手鳥足取り教えてほしい」（40代女性／岡山県）、「自分ができなくても冗談まじりに優しく教えてくれそう」（10代女性／千葉県）といったコメントが寄せられました。
もう1人の1位は、木梨憲武さんでした。
木梨さんは、石橋貴明さんとのお笑いコンビ「とんねるず」として長年にわたり活躍。現在は俳優や歌手、画家など多方面で活動しています。高校時代は帝京高校サッカー部に所属しており、『とんねるずのスポーツ王は俺だ!!』（テレビ朝日系）などのスポーツ特番で現役選手とサッカーの腕前を披露することもあります。
アンケート回答では、「穏やかで、物腰が柔らかい雰囲気だから」（30代女性／福岡県）、「厳しいだけではなく、笑いのセンスを織り交ぜながら教えてくれそうなイメージがあるため」（50代男性／三重県）、「多分、楽しくプレーできるよう上手く教えてもらえると感じるため」（40代男性／京都府）、「年始の番組でよく見ているが技術もあり、楽しく教えてくれそうな為」（20代女性／宮城県）などのコメントが集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：友野 カイ プロフィール
フリーライターおよび編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティー番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集・ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【15位までの全ランキング結果を見る】
3位：明石家さんま／26票
3位は、明石家さんまさんでした。
お笑い界のレジェンドである明石家さんは、学生時代にサッカー部に所属。レギュラーを務めるテレビやラジオ番組では自らのサッカー経験を交えたトークで視聴者を笑わせる場面もあり、元日本代表選手などとも多くの共演を果たしています。
同率1位：竹内涼真／29票
1位は同率で2人がランクイン。1人目は竹内涼真さんです。
俳優やモデルとして活躍する竹内さんは、これまで多数の映画やドラマで主演に抜てき。今後もさらなる飛躍が注目される中、サッカーの実力も折り紙付きです。幼い頃からサッカーに打ち込み、高校時代は東京ヴェルディのユースチームでプロ選手を目指していました。
回答者からは、「優しく明るく私のペースで教えてくれそう」（20代女性／京都府）、「元々本格的にサッカーをやっていて、指導にも向いていそうな印象があるから」（30代男性／富山県）、「イケメンに手鳥足取り教えてほしい」（40代女性／岡山県）、「自分ができなくても冗談まじりに優しく教えてくれそう」（10代女性／千葉県）といったコメントが寄せられました。
同率1位：木梨憲武／29票
もう1人の1位は、木梨憲武さんでした。
木梨さんは、石橋貴明さんとのお笑いコンビ「とんねるず」として長年にわたり活躍。現在は俳優や歌手、画家など多方面で活動しています。高校時代は帝京高校サッカー部に所属しており、『とんねるずのスポーツ王は俺だ!!』（テレビ朝日系）などのスポーツ特番で現役選手とサッカーの腕前を披露することもあります。
アンケート回答では、「穏やかで、物腰が柔らかい雰囲気だから」（30代女性／福岡県）、「厳しいだけではなく、笑いのセンスを織り交ぜながら教えてくれそうなイメージがあるため」（50代男性／三重県）、「多分、楽しくプレーできるよう上手く教えてもらえると感じるため」（40代男性／京都府）、「年始の番組でよく見ているが技術もあり、楽しく教えてくれそうな為」（20代女性／宮城県）などのコメントが集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：友野 カイ プロフィール
フリーライターおよび編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティー番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集・ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)