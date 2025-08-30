ÀïØË¤«¤Ê¤Î¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¡¦DJ¤Þ¤ë¤ÎMV½Ð±é¤¬ÏÃÂê¡Ö²Î»ìÉÔ¶à¿µ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é½Ð¤Þ¤¹¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/30¡ÛÂç¿¹Ì÷»ÒÎ¨¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ZOCX¡Ê¥¾¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÀïØË¤«¤Ê¤Î¤¬¡¢8·î29Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Repezen Foxx¡Ê¥ì¤Ú¥¼¥ó¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎDJ¤Þ¤ë¡ÊMARU¡Ë¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û26ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Ë½¹Ô¼õ¤±¤¿¸µ¸òºÝÁê¼ê¤È¤Î¼Ì¿¿
DJ¤Þ¤ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÀïØË¤ÈDJ¼ÒÄ¹¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÀïØË¤Ï¡ÖDJ MARU feat. DJ SHACHO, ÀïØË¤«¤Ê¤Î - Who is waiting¡©¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»£±Æ¸½¾ì¤È¸«¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÀïØË¤Ï½Ð±é¤ò·è¤á¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½Ð±é¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤¤¤Î¤Ç²Î»ìÉÔ¶à¿µ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é½Ð¤Þ¤¹¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¹¤´¤¤²¼ÉÊ¤Ê¤â¤Î¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥ì¥Ú¥¼¥óºÇ¹â¡ª¡×¤È¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯9·îËö¡¢ÀïØË¤¬¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿DJ¤Þ¤ë¤¬¡¢ÀïØË¤Ø¤ÎË½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡£¼áÊü¸å¡¢DJ¤Þ¤ë¤Ï°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¡¢2024Ç¯12·î¤ËÏÂ²ò¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
