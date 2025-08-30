「ネコちゃんのしっぽが大ピンチ!?」12万いいねの爆笑投稿【ママリ】

しっぽに夢中のお子さんの姿に癒やされる

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ある日、ベビーサークルの中でお子さんと猫ちゃんを一緒に遊ばせていたときのこと。ゆゆ☺︎9m(5/22)さんが目撃したのは、なんとも面白い状況になっている猫とわが子でした。

Ⓒnkcyndskbb

あの…しっぽ食べられてますよ…（ネコチャン、ヒーターに夢中で気付いてない模様）

お子さんは白猫ちゃんのしっぽをパク！その一方で、猫ちゃんはベビーサークルの外にあるヒーターに夢中なのだそうです。「あの～しっぽ、食べられてますよ？」と教えてあげたくなりますね。



自分の興味があるものに熱中する猫と、もふもふのしっぽを食べたくて仕方ないお子さん、どちらもかわいすぎます。この投稿には「なぜ気付かない…」「かわいい！」といったリプライがついていました。



ペットと赤ちゃんがいる日常に憧れる、かわいらしい投稿でした。

うとうと顔のわんちゃんに癒やされる

わんちゃんの表情はとても豊か。そのひとつひとつはとても愛らしいですよね。いろいろな表情を見せてくれる愛犬たちに、飼い主さんは大きな幸せを感じるはずです。



投稿者のふわパパ🧸さん。愛犬のポメプーのふわちゃんのかわいい表情を投稿してくれました。

©Fuwanopapa

あ~、眠くなってきた🧸( ¯꒳​¯ )ᐝ

あったかそうなダウンを着たふわちゃん。暖まってきたせいか、だんだんうとうとしてきちゃったようです。眠たげな表情がとてもかわいいですよね。このままそっとしておいたら、お昼寝してしまうのでしょうか。



この投稿に「可愛い😍💕ダウンに埋もれちゃってますね🥰」「すごくやさしいおばあちゃんぽさ」などのリプライが寄せられました。かわいいうとうと顔に癒される投稿ですね。

イチゴ、食べたいワン！

旬になると甘いイチゴ。手に入れたらわくわくしながら食べる方もいるはず。



投稿者・くーさんママさんがいい香りのイチゴを持っていると、愛犬たちがアピールを始めたようで…？

©kukuri_shibainu

いちご食べたいひとは手をあげてくださ～い。

きちんと手を挙げて、食べたいと主張する愛犬。とてもお行儀が良く、おりこうさんですね。甘い香りがしたのでしょうか。「食べたい！」と一生懸命に伝えようとする姿にはとても癒やされます。



この投稿に「あまーい香りがするんだね」「そんな顔で見つめられたら…！」などのリプライが寄せられました。「あまおう」は高級なイチゴですが、つい愛犬にも分けてあげたくなりそう。おいしい物は大好きな人や犬と食べた方が、より一層おいしさを感じられるかも。飼い主と愛犬の絆に、ほっこりする投稿でした。

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）