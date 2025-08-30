「ネコちゃんのしっぽが大ピンチ!?」12万いいねの爆笑投稿【ママリ】
しっぽに夢中のお子さんの姿に癒やされる
ある日、ベビーサークルの中でお子さんと猫ちゃんを一緒に遊ばせていたときのこと。ゆゆ☺︎9m(5/22)さんが目撃したのは、なんとも面白い状況になっている猫とわが子でした。
Ⓒnkcyndskbb
あの…しっぽ食べられてますよ…（ネコチャン、ヒーターに夢中で気付いてない模様）
お子さんは白猫ちゃんのしっぽをパク！その一方で、猫ちゃんはベビーサークルの外にあるヒーターに夢中なのだそうです。「あの～しっぽ、食べられてますよ？」と教えてあげたくなりますね。
自分の興味があるものに熱中する猫と、もふもふのしっぽを食べたくて仕方ないお子さん、どちらもかわいすぎます。この投稿には「なぜ気付かない…」「かわいい！」といったリプライがついていました。
ペットと赤ちゃんがいる日常に憧れる、かわいらしい投稿でした。
うとうと顔のわんちゃんに癒やされる
わんちゃんの表情はとても豊か。そのひとつひとつはとても愛らしいですよね。いろいろな表情を見せてくれる愛犬たちに、飼い主さんは大きな幸せを感じるはずです。
投稿者のふわパパ🧸さん。愛犬のポメプーのふわちゃんのかわいい表情を投稿してくれました。
©Fuwanopapa
あ~、眠くなってきた🧸( ¯꒳¯ )ᐝ
あったかそうなダウンを着たふわちゃん。暖まってきたせいか、だんだんうとうとしてきちゃったようです。眠たげな表情がとてもかわいいですよね。このままそっとしておいたら、お昼寝してしまうのでしょうか。
この投稿に「可愛い😍💕ダウンに埋もれちゃってますね🥰」「すごくやさしいおばあちゃんぽさ」などのリプライが寄せられました。かわいいうとうと顔に癒される投稿ですね。
イチゴ、食べたいワン！
旬になると甘いイチゴ。手に入れたらわくわくしながら食べる方もいるはず。
投稿者・くーさんママさんがいい香りのイチゴを持っていると、愛犬たちがアピールを始めたようで…？
©kukuri_shibainu
いちご食べたいひとは手をあげてくださ～い。
きちんと手を挙げて、食べたいと主張する愛犬。とてもお行儀が良く、おりこうさんですね。甘い香りがしたのでしょうか。「食べたい！」と一生懸命に伝えようとする姿にはとても癒やされます。
この投稿に「あまーい香りがするんだね」「そんな顔で見つめられたら…！」などのリプライが寄せられました。「あまおう」は高級なイチゴですが、つい愛犬にも分けてあげたくなりそう。おいしい物は大好きな人や犬と食べた方が、より一層おいしさを感じられるかも。飼い主と愛犬の絆に、ほっこりする投稿でした。
記事作成: kanako_mamari
（配信元: ママリ）