NIBでは、30日31日に24時間テレビが放送されます。

チャリティーパートナーの氷川きよしさんとともに、県内からも大村市の高校生が出演が決まりました。

その企画とは、“氷川きよしと歌おう！「あなたのことを教えて」生合唱プロジェクト”。

合同練習までの間、氷川さんは応募者とリモートで対話し、それぞれの思いを聞き取りました。

大村市の高校生シンガー YUNAさんにも、氷川さんと直接話す場面が…。

（氷川きよしさん）

「一番楽しいことは何？YUNAちゃん」

（大村市の高校生シンガー YUNAさん）

「一番楽しいことは歌を歌う時、イベントに出させてもらって、皆さんと一緒に歌うことが今の一番の楽しみ」

（氷川きよしさん）

「声が研ぎ澄まされてて、ものすごい声が生命力を感じた。国技館で一緒に歌いましょう」

（YUNAさん）

「ありがとうございます」

そして今月25日。東京で行う合同練習の日です。

みんなの前に氷川さんが姿を見せました。

YUNAさんを見つけると…

（氷川きよしさん）

「おぉー」

（YUNAさん）

「リモートでありがとうございました。よろしくお願いします」

（氷川きよしさん）

「両国・国技館で歌わせていただきますので、よろしくお願いします」

歌手の氷川きよしさんや、ほかの参加メンバーとの初めての顔合わせに臨んだのは、大村市の高校生シンガーYUNAさん。

30日と31日にNIBで放送される「24時間テレビ48―愛は地球を救う―」で、チャリティパートナーの氷川きよしさんが担当する 生合唱プロジェクト「氷川きよしと歌おう！『あなたのこと教えて』」に出演します。

（YUNAさん）

「まさか24時間テレビに出られるって思わなかったので、今まで自分は頑張ってよかったなって。そして家族や応援してくれている人への感謝の気持ちも湧いてきた」

生後4か月の頃の高熱が原因で、目に後遺症が残るYUNAさん。

“視覚障害” というハンデを抱えながらも、歌手になりたいという夢に向かって、小学生のころからピアノの弾き語りを始めました。

現在は音楽フェスや講演会など、県内の様々なイベントへの出演や、地元のFMラジオで番組のMCを務めるなど、活動の場を広げています。

本番では、これまで自分が前向きに成長することができたことへの “恩返し” をしたいと話します。

（YUNAさん）

「自分のハンデがありながらも、輝いている方たちをたくさん今まで見てきて、そんな人に私もなりたいな。私もそんな人々に勇気をもらったので、勇気を与えられるような存在になりたいってずっと思っていた」

氷川さんからエールをもらい、本場に向け、心ひとつにする合唱メンバー。

（YUNAさん）

「歌のリズムは音源もらった時にしっかり聞いて、楽譜が見えないので、ひたすら聞いて聞いて…歌って歌って…」

（氷川きよしさん）

「YUNAちゃ～ん、ありがとう。(この紙)これは？」

（YUNAさん）

「点字は先生からのアドバイスとかをメモして、改めて意識しないといけないなと。

（氷川きよしさん）

「なるほど。何か困ったことはある？」

（YUNAさん）

「皆さんが手厚くサポートしてくれているので、楽しくさせていただいてます」

（氷川きよしさん）

「よかった」

（YUNAさん）

「この経験は宝物です」

参加メンバー1人ひとりの思いが一つの美しい歌声となり、笑顔を届ける生合唱プロジェクト。

（YUNAさん）

「障害がある、なし関係なく、みんなで一つになって楽しめたらいいって思います」

氷川きよしさんの生合唱プロジェクトは、31日の夕方の時間帯に放送予定です。

（YUNAさん）

「自分らしく楽しんでがんばってきます」