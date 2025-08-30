¡Ö¼Ö¤Î²¼¤Ë¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×Êâ¹Ô¼Ô¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì»àË´¡¡±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¡Ê58¡Ë¤ò²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡²£ÉÍ¡¦¶âÂô¶è¤ÎÏ©¾å
¤¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÃËÀ¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°4»þ¤¹¤®¡¢²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶è¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢À®¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«·³»ÜÀß¤Î·ÙÈ÷°÷¡¦»³ÅÄ¿¿ÃÎ¼°ÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¤ò²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸òº¹ÅÀ¤ò¶Ê¤¬¤ë¤È°Û²»¤¬¤·¤¿¡£¼Ö¤òÄä¤á¤ë¤È¡¢¼Ö¤Î²¼¤Ë¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤«¤é»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤¬Æ»Ï©¾å¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢ÍÆµ¿¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
