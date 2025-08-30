“男性”と“女性”で「年収のピーク」は違う？それぞれ何歳くらいで、平均年収はどのくらい？

年収の“ピーク年齢”に性差はある？ 男女別ピーク年齢と平均年収の違い

株式会社マイナビの「2025年版 年齢別ランキング」によると、20代～50代で最も高い平均年収は40代後半（45歳～49歳）で783万円でした。

しかし、年齢別の平均年収は男女別にみると大きく変わってきます。株式会社リクルートの平均年収ランキングによると、男性は年齢が高くなるほど平均年収が上昇し、50代後半（55～59歳）にピークを迎えます。

一方、女性は20代後半～30代前半をピークにほぼ横ばいか、その後大きく上昇しない傾向があります。

男性は何歳で年収ピーク？ 女性は何歳？ 具体的な年齢区分と金額を確認

株式会社マイナビの同調査によると、男女混合で全体のピーク平均年収は50代以上で607万円となっています。男女別にみると、男性の平均年収は年齢とともに上昇し続け、20代385万円、30代504万円、40代、601万円、50代以上680万円でした。

一方女性の平均年収も上昇傾向ではありますが、男性ほど大きく上昇はせず、20代で337万円、30代390万円、40代420万円、50代以上になると442万円でした。

なぜ男女でピーク年齢や年収に差が出るのか？ 背景と要因の分析

主な要因を整理すると次のようになります。

・雇用形態の違い

女性は非正規雇用の割合が高く、男性に比べて年収が低くなりやすい構造があります。2023年の労働力調査によると、非正規雇用は女性が53.6%、男性が21.8%と大きな差があります。

・昇進機会やキャリア継続の違い

年齢が上がるにつれて昇進や管理職への登用が増える傾向がありますが、女性は結婚・出産・育児などのライフステージの変化により、キャリア継続や昇進の機会を逃すケースが少なくありません。これが男女の年収差やピーク年齢差の一因とされています。

・勤続年数の差と年功序列制度

国税庁データでも、勤続年数が長いほど年収が増加する傾向が確認されており、30年以上勤続した男性は高い年収帯に位置します。ただし、女性は非正規雇用の割合が高いため、勤続年数と年収の関係は男性ほど強くありません。

性別によって異なる年収のピーク、その影響と生かし方

男性と女性では、「年収のピーク年齢」と「平均年収の水準」に明確な違いがあります。男性は「55～59歳」で年収がピークに達しやすく、女性は「50～54歳」に一つのピークが見られるものの、その後の伸び幅は少ないです。

これは雇用形態や育児・家庭の影響、勤続年数の違いなど、複数の要素が絡んでいます。

キャリア形成において、自身の目指す働き方（正社員／非正規、キャリア継続の計画など）を意識したり、もし年収アップを望むなら、「スキルアップや資格取得」「転職による待遇改善」「昇進・昇格の積極的な働きかけ」などのアクションを講じたりすることも有効です。

出典

株式会社リクルート 女性の平均年収ランキング年齢別・年代別【最新版】（20代、30代、40代、50代以上）

株式会社マイナビ 2025年版 年齢別ランキング

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー