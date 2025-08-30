◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦 井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、ＩＧアリーナ）

米興行大手「トップランク」社は３０日、９月１４日にＷＢＡ世界スーパーバンタム級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝との防衛戦に臨む世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とＷＢＣ世界フェザー級（５７・１キロ以下）王者スティーブン・フルトン（３１）＝米国＝の“エール交換”の様子をＳＮＳで伝えた。

２０２３年７月に対戦した２人。井上が８回ＴＫＯ勝ちしてＷＢＣ、ＷＢＯ世界王座をフルトンから奪取するなど、グラブを交えたライバルだった。フルトンは２９日までにＸで「Ｇｏｉｎｇ ｗｉｔｈ Ｉｎｏｕｅ ｔｏ ｂｅａｔ ＭＪ ｄｕｃｋ ａｓｓ（おしりの大きいＭＪ＝アフマダリエフのこと＝を倒すためにＩｎｏｕｅが順調だ）」というメッセージを出すと、井上がこれに対して「ａｌｌ ｒｉｇｈｔ（任せとけ）」と呼応。フルトンはこれにリプライをしている。トップランク社は２人の写真に、このやりとりを載せて紹介した。

井上は２９日、自身のＸやインスタグラムなどＳＮＳで「９月１４日に向けて仕上がりつつある身体。テクニックもフィジカルも負けないトータル作りを完成させる。待ちきれない」などと投稿し、写真でムキムキに仕上がったボディーを披露した。これにはファンを初め、多くの海外メディアも反応。１９０９年創刊と世界で最も歴史のある英国「ボクシング・ニュース」や米国で最も権威のある専門メディア「ＴＨＥ ＲＩＮＧ」などは仕上がりボディーの写真をＳＮＳにアップ。リング誌は『体は９月１４日に向けて仕上がっている。待ちきれない』などと投稿した。

井上はここまで、「キャリア最大の強敵」との対戦に備え、２３年４月にアフマダリエフを判定で下してＷＢＡ・ＩＢＦ世界スーパーバンタム級王者となったマーロン・タパレス（フィリピン）をスパーリングパートナーとして招へいして実戦練習を重ねてきた。さらに名門・帝拳ジムに所属する東洋太平洋フェザー級王者・中野幹士、ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーバンタム王者・村田昴、日本バンタム級王者・増田陸、ＷＢＯアジアパシフィック・フェザー級王者・藤田健児ら豪華サウスポー陣ともスパーリングを重ねており、８月上旬には自身１３年ぶり、プロでは初めての出稽古を敢行、帝拳ジムでスパーリングを行うなど意欲的な調整を続けている。

戦績は井上が３０戦全勝（２７ＫＯ）、アフマダリエフが１４勝（１１ＫＯ）１敗。

試合はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」で無料生配信される。