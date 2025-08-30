¸áÁ°Ãæ¤«¤é37ÅÙÄ¶¤Î½ê¤â¡ÄÅì³¤3¸©¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤½ë¤µ Ì¾¸Å²°¤È´ôÉì¤Ç¡È39ÅÙ¡ÉÍ½ÁÛ °¦ÃÎ¤È»°½Å¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È
¡¡Åì³¤3¸©¤Ï8·î30Æü¤âµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢Ì¾¸Å²°¤È´ôÉì¤ÇºÇ¹âµ¤²¹39¡î¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÂæ¤ÏÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸áÁ°11»þÈ¾¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç36.9¡î¡¢»°½Å¤Î·¬Ì¾¤Ç37.3¡î¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¸å¤â¹¤¤ÈÏ°Ï¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡¢
¡¡Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤È´ôÉì¤Ç39¡î¡¢ÄÅ¤Ç36¡î¤ÈÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ëÃÏÅÀ¤¬Áê¼¡¤°¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡°¦ÃÎ¤È»°½Å¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï¤³¤Þ¤á¤ÊµÙ·Æ¤ä¿åÊ¬Êäµë¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÎäË¼¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£