譲歩したのに、さらに要求？終わらない値下げ交渉に心が折れそう｜新築を2年で売って移住した話【ママリ】
200万円もの値下げはしたくないけど、買ってもらえなくなったら困る。思い悩んだおおえもんさんは、80万円の値下げをすることに決めます。ところが後日「もう100万円下げてほしい」と、さらに値下げを要求されてしまいました。
©ooe.mon
©ooe.mon
200万円の値下げが惜しくなってしまったおおえもんさん。大きな金額の中では少しに見えるけど、大金です。
©ooe.mon
©ooe.mon
絶対にもっと少額の値下げでいけるはず、でも購入をやめられたらどうしよう、旅行にも行きたい、さまざまな思いが入り乱れます。値下げはするけど、200万ではなく、80万円にすることに。
©ooe.mon
なんとお相手は、さらに100万円の値下げを提案してきました。予想外の事態に、おおえもんさんは言葉を失います。
自宅売却成功のカギは、柔軟さと、芯の強さのバランス
©ooe.mon
©ooe.mon
著者・おおえもんさんは、夫の転職をきっかけに移住を決意し、2年間住んだ東京の一軒家を、売却することにしました。家を売るには、不動産会社の選定、売値の設定、内見希望者への対応など、やるべきことが山積みです。おおえもんさん夫婦は、幼い子どもたちと過ごす日常生活と並行しての作業に、時にはストレスを感じる場面もありました。
忙しい中でも、自宅の売却を成功させるためには、柔軟な対応が不可欠です。漫画の中でおおえもんさん夫婦は、成約日数と成約率を参考に売値を調整する、不安なことは不動産会社の担当者に相談し、意見を取り入れるなど、臨機応変に売却を進めていきます。
一方で同じくらい重要なのが、「ここだけは譲れない」という、明確なラインを持つこと。おおえもんさんは、大幅な値引き交渉を受けた際、「応じなければ、買ってもらえなくなるのでは？」と迷います。それでも、「これ以上は無理です」と、自分たちの基準を守った結果、無事に買値よりも330万円高い値段で、家を買ってもらうことができました。
柔軟な対応力と、ブレない芯の強さ。一見正反対に見えるふたつの両立が、自宅売却を成功に導くことを教えてくれるお話でした。
記事作成: aiyamamoto98
（配信元: ママリ）