【LINE地獄】「私、嫌われた」友達のネガティブLINEに疲れ果て…自分の心が危険に【ママリ】

友人を励まし続けていたけれど…

友達が人の事を凄くきにします。

あの人に嫌われた

あの人の発言がいつもよりきつかったとか

嫌われたとか

ちくいちLINEで送ってきます

私もずっとこのLINEがしんどくなってきたので

おもうことを言ったんですが

もー距離置きたいぐらい疲れました



病む度会って

大丈夫やって

捉え方もあるよーとか

ずっとしてたら

ほんまに疲れて来ました 出典：

qa.mamari.jp

友人の話を聞いて励ましてあげることもありますよね。この記事では、ネガティブな友人お話を聞くことに疲れてしまったという投稿を紹介します。いつも周りを気にする友人を励ましてきた投稿者さん。しかし、ネガティブな話を聞くにつれて自分がしんどくなってしまい…。

周りの人の言動が気になってしまう友人に対し、常に寄り添ってきた投稿者さん。それでもずっとネガティブな言葉を聞いていると、自分の心も疲れてしまいますよね。



優しいからこそどんどん負の感情に引きずられて、心がすり減ってしまったのかもしれません。

ネガティブな話に疲れ果てた投稿者さんにさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

きいてるほうからしたらこっちが病みそうですね💦



嫌なことをLINEで伝えたのなら一度距離おいても良さそうかなと思います😓

それでお友達も成長できるかもしれませんし💦 出典：

qa.mamari.jp

思うこと言って距離置きたいと答えが出ているなら、スルーしてしまっていいかなと思いました。

私ならスルーして、直接会った時に何か言われたら対応します。(思ったままを伝える) 出典：

qa.mamari.jp

そういう人って自分がしたことは気にしない、どう思われるか考えないんですよね～。一緒にいてて疲れるし、そんなことないよ待ちがだるすぎました🥹 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんは、友人に元気になってもらいたい、安心してもらいたいという気持ちで励ましてきたのでしょう。友人は吐き出したら少し気持ちが楽になるかもしれませんが、受け止める側は大変です。



自分の心を守るためにも、友人と思い切って距離を取ることも大事ですね。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）