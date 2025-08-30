»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Î¹µÒµ¡¤È¹Ë°ú¤¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦¿·ÀéºÐ¶õ¹Á
¶õ¹Á¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤Ï30Æü¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤êÈô¹Ôµ¡¤È¹Ë°ú¤¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤é¤ª¤è¤½80¿Í¤È½Å¤µ70¥È¥ó¤Û¤É¤ÎÎ¹µÒµ¡¤È¤Î¹Ë°ú¤Âç²ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö70¥È¥ó¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¿Í¤¬¾¡¤Ã¤¿¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤ò±¿±Ä¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤¬¡¢¹Ò¶õ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¿¼¤á¶õ¹Á¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï³êÁöÏ©¤Ë¿²Å¾¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÈµÇ°»£±Æ¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÉáÃÊÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£