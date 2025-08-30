¸¤ÍÑ¥ê¡¼¥É¤ÇÃËÀ¤Î¼ó¹Ê¤á»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤«¡¡58ºÐ½÷ÂáÊá¡¡Áö¹ÔÃæ¤Î¼Ö¤ÎÃæ¸åÉôºÂÀÊ¤«¤é¡¡¿·³ã¡¦¿·È¯ÅÄ»Ô ÆüÅìÆ»
¿·³ã¸©¿·È¯ÅÄ»Ô¤òÄÌ¤ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Î¼ó¤ò¸¤ÍÑ¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢58ºÐ¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤Ë½»¤à¸Å½»Èæº´»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸Å½»ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¤Î¤¦Í¼Êý¡¢¿·³ã¸©¿·È¯ÅÄ»Ô¤òÄÌ¤ëÆüÅìÆ»¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸åÉôÀÊ¤«¤é¸¤ÍÑ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿50ÂåÃËÀ¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Å½»ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÃËÀ¤ÏÃÎ¿Í´Ø·¸¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£