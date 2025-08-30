ÅìµþÅÔ¿´¤ÇÌÔ½ëÆü24ÆüÌÜ¡¡Ç¯´ÖºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¡¡´ØÅì¸·¤·¤¤»Ä½ëÂ³¤¯
´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¤â¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤ÏÌÔ½ëÆü¤ÎÇ¯´ÖºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÅìÃÏÊý¤Î¸áÁ°11»þÈ¾¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Ç38.5¡î¡¢ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ç38.1¡î¡¢È·»³Ä®¤Ç37.6¡î¤È´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â37.1¡î¤ò´ÑÂ¬¡£º£Ç¯¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ï24ÆüÌÜ¤ÇÌÔ½ëÆü¤ÎÇ¯´ÖºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤â¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¢§ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ç40¡î¡¢¢§·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Ç39¡î¡¢¢§ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â37¡î¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£