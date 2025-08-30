ほどよいさっぱり感の｢ふわじそ® 青じそとチーズのドレッシング｣を使ってパスタを作ってみた
2025年8月5日(火)に発売された新商品｢ふわじそ® 青じそとチーズのドレッシング｣は、もう使ってみましたか。｢さっぱりの青じそ｣と｢クリーミーなチーズ｣を組み合わせた、｢ほどよいさっぱり感｣の青じそドレッシングです。青じその酸っぱさが苦手な方も、チーズのクリーミーさが加わっているので食べやすいです。今回は、お料理にも実際に試してみたので紹介していきます。参考にしてもらえると嬉しいです。
｢ほどよいさっぱり感｣の青じそドレッシング
新商品｢ふわじそ® 青じそとチーズのドレッシング｣は、たっぷりの刻み青じそに2種のチーズ(｢ゴーダ｣と｢パルメザン｣)を使用し、クリーミーでコクがありつつ、ほどよいさっぱり感の青じそドレッシングです。
青じそとチーズのありそうでなかった初めての組み合わせが楽しめます。
サラダにかけると、ほどよいさっぱり感がよかったです。今回は、生ハムのサラダにかけてみました。
様々な食材に合うので、いろんな種類の野菜サラダにかけてみるのもおすすめです。
｢大葉と明太子のパスタ｣を作ってみた
パスタに｢ふわじそ® 青じそとチーズのドレッシング｣を混ぜて、｢大葉と明太子のパスタ｣を作ってみました。
青じそのいい香りとチーズのクリーミーさに、明太子の程よい辛さが相性抜群でした。
｢ふわじそ® 青じそとチーズのドレッシング｣に2種類のチーズは入っているので、パスタに粉チーズをかけなくても、チーズの味がしています。辛いのが好きな人は、明太子の分量を多くしてみるのもおすすめです。
いかがでしたか。
和風の青じそと洋風のチーズを組み合わせた新感覚のドレッシングは、サラダにかけるだけでなく、お料理にも使えるので便利です。
他にも、リゾットに加えてみたりなどアレンジもいろいろあります。ドレッシングが余ったときにもアレンジができるので、ぜひみなさんも試してみてくださいね。
取材協力/理研ビタミン