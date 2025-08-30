ほどよいさっぱり感の｢ふわじそ® 青じそとチーズのドレッシング｣を使ってパスタを作ってみた

2025年8月5日(火)に発売された新商品｢ふわじそ® 青じそとチーズのドレッシング｣は、もう使ってみましたか。｢さっぱりの青じそ｣と｢クリーミーなチーズ｣を組み合わせた、｢ほどよいさっぱり感｣の青じそドレッシングです。青じその酸っぱさが苦手な方も、チーズのクリーミーさが加わっているので食べやすいです。今回は、お料理にも実際に試してみたので紹介していきます。参考にしてもらえると嬉しいです。

｢ほどよいさっぱり感｣の青じそドレッシング

新商品｢ふわじそ® 青じそとチーズのドレッシング｣は、たっぷりの刻み青じそに2種のチーズ(｢ゴーダ｣と｢パルメザン｣)を使用し、クリーミーでコクがありつつ、ほどよいさっぱり感の青じそドレッシングです。

青じそとチーズのありそうでなかった初めての組み合わせが楽しめます。

サラダにかけると、ほどよいさっぱり感がよかったです。今回は、生ハムのサラダにかけてみました。

様々な食材に合うので、いろんな種類の野菜サラダにかけてみるのもおすすめです。

｢大葉と明太子のパスタ｣を作ってみた

パスタに｢ふわじそ® 青じそとチーズのドレッシング｣を混ぜて、｢大葉と明太子のパスタ｣を作ってみました。

青じそのいい香りとチーズのクリーミーさに、明太子の程よい辛さが相性抜群でした。

｢ふわじそ® 青じそとチーズのドレッシング｣に2種類のチーズは入っているので、パスタに粉チーズをかけなくても、チーズの味がしています。辛いのが好きな人は、明太子の分量を多くしてみるのもおすすめです。

いかがでしたか。

和風の青じそと洋風のチーズを組み合わせた新感覚のドレッシングは、サラダにかけるだけでなく、お料理にも使えるので便利です。

他にも、リゾットに加えてみたりなどアレンジもいろいろあります。ドレッシングが余ったときにもアレンジができるので、ぜひみなさんも試してみてくださいね。

取材協力/理研ビタミン