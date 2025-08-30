銭湯あらしの下手人は誰？妖怪絵本シリーズ、最新作の舞台はお江戸！『妖怪横丁捕物帖』【新刊紹介】
ここはお江戸の妖怪横丁。
「てーへんだ、てーへんだ?っ！おやぶん、銭湯があらされました！」
「なんだって？よし、いくぞっ！」
岡っぴきのにがわらい親分。
十手をもつその姿のかっこいいこと！
子分は、みのわらじと男の子。
ちょっとたよりないけれど大丈夫か？
銭湯あらしの下手人は、いったいだれ。
見事、解決することはできるのか。
おおさわぎのてんまつ、とくとごらんあれ。
■広瀬克也さんからメッセージ
■妖怪横丁捕物帖
作：広瀬 克也
出版社： 絵本館
本記事は「絵本ナビ」から転載しております