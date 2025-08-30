この記事の画像を見る

ここはお江戸の妖怪横丁。

「てーへんだ、てーへんだ?っ！おやぶん、銭湯があらされました！」

「なんだって？よし、いくぞっ！」



岡っぴきのにがわらい親分。

十手をもつその姿のかっこいいこと！

子分は、みのわらじと男の子。

ちょっとたよりないけれど大丈夫か？



銭湯あらしの下手人は、いったいだれ。

見事、解決することはできるのか。

おおさわぎのてんまつ、とくとごらんあれ。

■広瀬克也さんからメッセージ



妖怪横丁捕物帖


■妖怪横丁捕物帖

作：広瀬 克也

出版社： 絵本館

出版社からの内容紹介

