【義姉と！駐車場トラブル】突然のメッセージ「停めるのやめて！」はぁ〜！？＜第5話＞#4コマ母道場
きょうだいの妻、つまり義姉か義妹がいたとしたら、どんなお付き合いをしたいですか？実の姉妹のように仲良くなりたい！ 甘えたり頼ったりしたい！ と考える人もいるのかもしれません。しかし「親しき仲にも礼儀あり」。「家族になったんだから」といって甘えすぎると、関係が悪化したり、トラブルに発展したりするかもしれませんよ……。
第5話 やめてくれませんか？
【編集部コメント】
エマさんのなかには、「家族同士、助け合うのは当然」という考えがあるそう。それなのにヒカリさんから「停めないで」と言われてしまい、「結婚したんだからヒカリさんも家族でしょう？ なのにそんな冷たいことを言うなんて！」とたいへん憤慨しています。エマさんはさっそくカズトシさんに連絡をして、「俺は別に（停めても）いいよ」という言葉を引き出すことに成功。「いいと言われたんだから、今後も堂々とお兄ちゃんの家に停めてやる！」と思うエマさん。なんだかトラブルの予感です。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
