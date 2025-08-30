大阪・関西万博に今月（8月）3日間にわたり設けられた岡山県の特設ブースについて伊原木知事は、「最高のPRになった」と評価しました。

【写真を見る】「最高のPRになった」大阪・関西万博への岡山県ブース出展を知事が評価 3日間でのべ約7万人が来場【岡山】

今月（９月）22日から3日間、大阪・関西万博のイベント会場に出展した岡山県のPRブースです。白桃ゼリーの試食ができるエリアや、岡山県の観光スポットをVRで体験できるエリアなどが設けられました。

県によりますと、ブースの来場者数は3日間でのべ約7万人で、このうち会期の中日にあたる23日には、1日の最多記録となる2万5,850人が訪れたということです。

（伊原木隆太岡山県知事）

「ものすごい盛り上がりだった。関西の方が多い、全国から来ているが。関西の人からすると、次の週末にも（岡山に）行ってみようかという話。大変良いPRができたんじゃないか」

岡山県は来月（9月）にも、万博会場でインドとの交流イベントを予定していて、岡山県の魅力をアピールしたい考えです。