YOASOBI¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ç¥ª¥¿·Ý¡ªLDH´üÂÔ¤Î¿·À±¤¬¥¢¥Ë¥½¥óÂ¨¶½¥À¥ó¥¹
¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥°¡ª¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¿¼Ìë2»þ15Ê¬ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢LIL LEAGUE¡¢KID PHENOMENON¤¬¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤Ï¡¢LIL LEAGUE¡¢KID PHENOMENON¤¬¥¢¥Ë¥½¥óÂ¨¶½¥À¥ó¥¹¤ÇÂÐ·è¡ªÊüÁ÷Ì¤¸ø³«ÉôÊ¬¤ò´Þ¤à¼ýÏ¿¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛWATWING »²Àï¡ªLIL LEAGUE¡õKID PHENOMENON¤ÈÂ¨ÀÊ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¥À¥ó¥¹
º£²ó¤Ï¡¢¥ê¥ëVS¥¥É¥Õ¥§¥Î¤¬¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¥À¥ó¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡ÈREAL AKIBA BOYZ¡É¤ò·Þ¤¨¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬Âº¤¤¡©¥¢¥Ë¥½¥ó¥À¥ó¥¹Â¨¶½¥·¥ó¥¯¥í¥Ð¥È¥ë¡×¤ÇÂÐ·è¡ª
REAL AKIBA BOYZ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¤È¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¿Íµ¤¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡£¥ª¥¿¥¯¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡ß¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¥À¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î´ØÏ¢Æ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤È5²¯²ó°Ê¾å¡ª
À¤³¦Åª¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×REAL AKIBA BOYZ¤ÎÃæ¤Ë¥ê¥ë¤È¥¥É¥Õ¥§¥Î¤ÎÂåÉ½¼Ô2Ì¾¤¬Æþ¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÍÙ¤ê¡¢¤É¤ì¤À¤±¡È¥·¥ó¥¯¥í¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±¡ÈÂº¤¯¡É¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÇÂÐ·è¡£¸µ¥Ö¥ì¥¤¥¥óÆüËÜ°ì¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¥À¥ó¥¹Ê¸²½¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÎÃµÜ¤¢¤Ä¤¤µ¤ó¡ÊREAL AKIBA BOYZ¡Ë¤¬¿³ºº¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ë¤â¥¥É¥Õ¥§¥Î¤â¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Ï¤Û¤Ü½éÄ©Àï¡£¥À¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤Ê²¬Èø·»Äï¤â¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ÏÍ£°ì¤Ç¤¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¶ÚÎÏ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡Ê¥¥É¥Õ¥§¥Î¡¦²¬Èøàèàá¤µ¤ó¡Ë¡¢¡ÖÃË¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤é°ìÅÙ¤ÏÆ´¤ì¤ë¤±¤É¡¢¶ÚÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÂç¥±¥¬¤Ë·Ò¤¬¤ë¡×¡Ê¥ê¥ë¡¦²¬Èø¿¿¸×¤µ¤ó¡Ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤Î¥À¥ó¥¹¤È¤ÏÁ´¤¦¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
1¶ÊÌÜ¤Ï¡¢TikTok¤Î¡ÈÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡É¤ÇºÆ¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤ª¥¸¥ãËâ½÷¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë!!¡×¡£Ä©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ä
¥ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÇÍ£°ì¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤ëÉ´ÅÄÈ»Ëã¤µ¤ó¤È¡¢ÆñÇÈÊË¶õ¤µ¤ó¡£¥¥É¥Õ¥§¥Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥À¥ó¥¹Áá³Ð¤¨¤¬ÆÀ°Õ¤Êàèàá¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚÎÜ°Î¤µ¤ó¡£4¿Í¤¬REAL AKIBA BOYZ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÎÃµÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Î¤è¤¦¡×¤È¿Æ¶á´¶¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤¿¤ÀµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¨¤°¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊË¶õ¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ª
À©¸Â»þ´Ö¤Ï15Ê¬¡£Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¿¶¤êÉÕ¤±¤È¹½À®¤ò³Ð¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¥ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ê¤ó¤È10Ê¬¤Ç´°À®¡ª¤³¤Á¤é¤Î¿Í´Ö¼«Å¾¼Ö¤Ç¤Ï¡¢ÊË¶õ¤µ¤ó¤¬²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿¶¤ê¤âÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥½¥í¥À¥ó¥¹¤Ç¤ÏÁ´ÎÏ¤Î¥ª¥¿·Ý¤â¡ª
ºÇ¸å¤Î¥¥á¥Ý¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢È»Ëã¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·è¤á¡¢ÎÃµÜ¤µ¤ó¤â¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«°ìÈ¯¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¿´¡£
¥¥É¥Õ¥§¥Î¥Á¡¼¥à¤â¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°À®¡£¿Í´Ö¼«Å¾¼Ö¤Ç¤Ïàèàá¤µ¤ó¤¬¡Ö³Ú¤·¡¼¤³¤ì¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£
ÎÜ°Î¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥í¥À¥ó¥¹¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤òÈäÏª¡ª ¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¾¥Þ¤ä¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤!¤µ¤ó¡ÊREAL AKIBA BOYZ¡Ë¤â¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¡ÖÆÝ¤ß¹þ¤ß¤¬Áá¤¹¤®¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¶ÊÌÜ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡ÊYOASOBI¡Ë¡£¥ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢»³ÅÄ¹¸Âç¤µ¤ó¤È¿¿¸×¤µ¤ó¡¢¥¥É¥Õ¥§¥Î¥Á¡¼¥à¤ÏÉ×¾¾·ò²ð¤µ¤ó¤È±óÆ£Íã¶õ¤µ¤ó¤¬Ä©Àï¡ª
¤³¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¡¢REAL AKIBA BOYZ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡Ö¥ª¥¿¥¯¤Ø¤Î²òÁüÅÙ¤¬¹â¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¡¢µóÆ°¡¢ÏÃ¤·Êý¡Ä¤Ê¤É¤Þ¤Ç´°àú¡ª¹¸Âç¤µ¤ó¤Ï¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿¸×¤µ¤ó¤Ï¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤ò¼ê¤ËÅÐ¾ì¡£¿¿¸×¤µ¤ó¤ÎÁ°È±¤¬♡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¥É¥Õ¥§¥Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢·ò²ð¤µ¤ó¤¬¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡Ö¸½¾ì¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡¼¡©¡×¤È¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Íã¶õ¤µ¤ó¤¬¡ÖËÍ¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¡¼¡ª¡×¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¥ß¥Ë¥³¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îý½¬»þ´Ö¤ÏÆ±¤¸¤¯15Ê¬¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¹âÅÙ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥ª¥¿·Ý¥À¥ó¥¹¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ñ¡¼¥È¤È¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÆ°¤¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥¥É¥Õ¥§¥Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿·ò²ð¤µ¤ó¤¬¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¤¹¤é¤âÌ¥Î»¤«¤é¤Î¥¥ì¤Î¤¤¤¤¥À¥ó¥¹¤ò¡£
¥¥É¥Õ¥§¥Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡ÖÍã¶õ»á¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÍã¶õ»á¤Ï¡¢¥½¥í¥À¥ó¥¹¤Ç¥¥ã¥é¤ò³è¤«¤·¤¿Æ°¤¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤òÈäÏª¡ª¡Ä¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Þ¤µ¤«¤Î!?
¥ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¹¸Âç¤µ¤ó¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¡ÈTHE¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤«¤é¤Î¡¢ËÜ¿Í¤â¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¾²¤Èµº¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ò¡£¿¿¸×¤µ¤ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥í¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Îµ»¤ò!?
²Ì¤¿¤·¤Æ¾¡¼Ô¤Ï¡©¤É¤Á¤é¤¬¡ÈÂº¤¤¡É¤Î¤«¡©º£Ìë¤Î¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥°¡ª¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¿¼Ìë2»þ15Ê¬ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡ª
¤µ¤é¤Ë¼¡½µ¤Ï¡¢REAL AKIBA BOYZ¤È°ì½ï¤Ë2¥Á¡¼¥à¤Ë¤ï¤«¤ì¤Æ¡Ö¥¢¥Ë¥½¥ó¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡×¡£
Îý½¬¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¸ø¼°YouTube¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼Éô¡ª¡×¤Ç¸ø³«¡ª¤³¤Á¤é¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
