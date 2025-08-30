24ºÐ¤Î°æ¾åÍÛ¿å¤È22ºÐ¤Î´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¡Ä¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥«¥ó¥É¥ì¤Î¡Ø¥«¥ó¥É¥ì¡¦¥Þ¥ó¥É¥ì¡Ù¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤À±ï¡Ö¼ãµ¤¤Î»ê¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÝ¤¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤³¤Î8·î30Æü¤Ë77ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë°æ¾åÍÛ¿å¡£ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤Ë¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿Èà¤À¤¬¡¢°æ¾åÍÛ¿å¤ÈÌ¾¾è¤ëÁ°¤ËÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ÝÌ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤â¡Ö¼ãµ¤¤Î»ê¤ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¤½¤ÎÌ¾¤À¤¬¡¢Æ±»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¼ã¤´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¤Î´¶À¤Ë¶¯¤¯¶Á¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛLP¥ì¥³ー¥É¤È¤·¤ÆÆüËÜ½é¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥»ー¥ë¥¹¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡ØÉ¹¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¤¬µ¤¤¬¹ç¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥«¥ó¥É¥ì¡×
1969Ç¯¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥«¥ó¥É¥ì¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿°æ¾åÍÛ¿å¡£¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤Ï¡Ø¥«¥ó¥É¥ì¡¦¥Þ¥ó¥É¥ì¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¡£È¯É½¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÅö»þ¤ÏÊÑ¤Ê·ÝÌ¾¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â¤«¤Ê¤êÊÑ¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£
¾¯¤·Á°¤ËÇúÈ¯Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÊÑ¤Ê²Î¡É¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¶¡¦¥Õ¥©ー¥¯¡¦¥¯¥ë¥»¥Àー¥º¤Î¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥è¥Ã¥Ñ¥é¥¤¡Ù¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢°æ¾åÍÛ¿å¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥«¥ó¥É¥ì¡¦¥Þ¥ó¥É¥ì¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¾å¼Á¤Ê¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÈ¯É½Åö»þ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯À¤¤ÎÃæ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤Ï¡Ö¼ãµ¤¤Î»ê¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÝ¤¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤É¤³¤«ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢°æ¾åÍÛ¿å¤È¤¤¤¦É½¸½¼Ô¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþ°Õ¼±¤ÈÃÑ¤¸¤é¤¤¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
·ÝÌ¾¤ËÈþ°Õ¼±¤ÈÃÑ¤¸¤é¤¤¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸»þÂå¤Î¡Ö´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£1982Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æó¿Í¤ÎÂÐÃÌ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦»Ê²ñ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ï¤«¤ë¡£ÍÛ¿å¤Ê¤ó¤«¡¢ºÇ½é¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥«¥ó¥É¥ì¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¤Ç¡¢½Ð¤·¤¿¥ì¥³ー¥É¤¬¡Ö¥«¥ó¥É¥ì¡¦¥Þ¥ó¥É¥ì¡×¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤Î¿Í¤Ïµ¤¤¬¹ç¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¤ÏÆó¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°æ¾åÍÛ¿å¤¬¥Óー¥È¥ë¥º¤ò¥³¥Ôー¤·¤Ê¤¬¤éÇ®¿´¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é4Ç¯¸å¤Î1973Ç¯3·î1Æü¡£°æ¾åÍÛ¿å¤Ë²þÌ¾¤·¤ÆºÆ¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¤«¤é3ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØÌ´¤ÎÃæ¤Ø¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±Ç¯3·î¸ø³«¤ÎÅìÊõ±Ç²è¡ØÊü²Ý¸å¡Ù¡Ê´ÆÆÄ/¿¹Ã«»ÊÏº¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï°æ¾åÍÛ¿å¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥«¥ó¥É¥ì¡¦¥Þ¥ó¥É¥ì¡Ù¤È¡ØÌ´¤ÎÃæ¤Ø¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤«¡×¤È¤¤¤¦²»±¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¥«¥ó¥É¥ì¡¦¥Þ¥ó¥É¥ì¡Ù¤Î²Î»ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤«¡×¤Î²»±¤¤¬¥ï¥ó¥³ー¥é¥¹¤Ë3²ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡ØÌ´¤ÎÃæ¤Ø¡Ù¤Î²Î»ì¤Ë¤Ï¡Ö¤«¡×¤Î²»±¤¤¬¡¢¥ï¥ó¥³ー¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ó¤È11²ó¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£À¼¤Ë½Ð¤·¤ÆÆÉ¤á¤Ð¤ï¤«¤ë¤Î¤À¤¬¡¢»õÀÚ¤ì¤¬¤è¤¤¡Ö¤«¡×¤È¤¤¤¦²»±¤¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ë¤è¤ë¥Óー¥È´¶¤È¥Î¥ê¤¬¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Æ²Î»ì¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ë»õÀÚ¤ì¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Å·ºÍÅª¤Ê¥·¥ó¥¬ー¤Î¤Ê¤»¤ëµ»¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡Ø¥«¥ó¥É¥ì¡¦¥Þ¥ó¥É¥ì¡Ù¤«¤é¡ØÌ´¤ÎÃæ¤Ø¡Ù¤Ø¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¤¬¸À¤Ã¤¿¡È¸¦µæÇ®¿´¤Ê¥ä¥Ä¡É¤¬¥Óー¥È¥ë¥º¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¸¦µæ¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾Ú¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
24ºÐ¤Î°æ¾åÍÛ¿å¤È22ºÐ¤Î´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¤Î¶¦ºî
¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤¬¡¢1973Ç¯12·î1Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿°æ¾åÍÛ¿å¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÉ¹¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ç¡¢¡Øµ¢¤ì¤Ê¤¤Æó¿Í¡Ù¤È¡ØÂÔ¤Á¤Ü¤¦¤±¡Ù¤ò°ì½ï¤Ë¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Îº¢¡¢°æ¾åÍÛ¿å¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ»°Âë»Ô¤Î¥¢¥Ñー¥È¡£¤ª¸ß¤¤¥Ò¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅÅÏÃ¤Ç¡Ö°ì½ï¤Ë¶Ê¤òºî¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¤Ï¥®¥¿ー¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¤É¤ó¤Ê¶Êºî¤Ã¤Æ¤ó¤Î?¡×¤Ã¤ÆÍÛ¿å¤¬¿Ö¤¯¤«¤é¡¢¡Ö»ØÎØ¤ò¤Ï¤á¤¿¤¤¡×¤ò¥ª¥ì¤¬²Î¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ï¤±¡£ÍÛ¿å¤Ï¤¸¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¿¡£¡Ö¤¤¤äー¡¢¼Â¤Ë¤¤¤¤¶Ê¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ´¶¿´¤·¤Æ¤Í¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤Î²Î»ì¤¸¤ã¡¢¤À¤á¤À¤è¡£Çä¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¥³ー¥É¿Ê¹Ô¤Ê¤Î?¡×¤Ã¤ÆÍÛ¿å¤¬¤Í¤Ð¤ë¤«¤é¤µ¡¢¡Ö»ØÎØ¤ò～¡×¤Î¥³ー¥É¿Ê¹Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤è¡£
¤½¤ì¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤³¤Î¶Ê¤ò¤¤¤¸¤¯¤ê¤Þ¤ï¤·¤Æ¤µ¡£ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¡Ö»ØÎØ¤ò～¡×¤ÈÆ±¤¸¥³ー¥É¿Ê¹Ô¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥á¥í¥Ç¥£ーÊÑ¤¨¤Æ¤Í¡£ºÇ¸å¤ÎÉôÊ¬¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÍÛ¿å¤¬ºî¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ä¤¦¤«ÌµÍýÌðÍý¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¤½¤ì¤¬ÍÛ¿å¤ÎÆÃÄ¹¤Ê¤Î¤«¤â¤Í¡£
¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é¥ï¥ó¥³ー¥é¥¹¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢°æ¾åÍÛ¿å¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç°ìÈÖ¤Î²Î»ì¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡ÖÆóÈÖ¤ÏÀ¶»ÖÏº¤¬ºî¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
²¿Æü¤«·Ð¤Ã¤ÆÆóÈÖ¤òºî¤Ã¤Æ¤µ¡£¤½¤ì¤òÍÛ¿å¤ËÅÅÏÃÁ÷¤ê¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤ï¤±¡£¤½¤ì¤¬¡Öµ¢¤ì¤Ê¤¤Æó¿Í¡×¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö»ØÎØ¤ò～¡×¤Î¥á¥í¥Ç¥£ー¤¬¡Öµ¢¤ì¤Ê¤¤～¡×¤Î´ðËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤µ¡£
¡Øµ¢¤ì¤Ê¤¤Æó¿Í¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÀè¶î¤±¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤Î¸õÊä¶Ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿À±¾¡¤Î¥»¥ó¥¹¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°æ¾åÍÛ¿å¤òÉ®Æ¬¤Ë¼çÍ×¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷¡¢¤³¤ì¤òAÌÌ¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤À¤Ã¤¿Â¿²ì±ÑÅµ¤À¤±¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¶Ê¤Î¸õÊä¶Ê¤À¤Ã¤¿¡Ø¿´¤â¤è¤¦¡Ù¤ò¶¯¤¯¿ä¤·¤ÆÂÐÎ©¤¹¤ë¡£Â¿²ì¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Àâ¤ò²¡¤·ÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Øµ¢¤ì¤Ê¤¤Æó¿Í¡Ù¤Ë¤³¤À¤ï¤ë°æ¾åÍÛ¿å¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤ò°ì¿Í¤ÇÀâÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ø¿´¤â¤è¤¦¡Ù¤ÎÊý¤¬ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Â¿²ì¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Àµ²ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£¡Øµ¢¤ì¤Ê¤¤Æó¿Í¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1973Ç¯9·î21Æü¡¢¥·¥ó¥°¥ëÈ×¡Ø¿´¤â¤è¤¦¡Ù¤ÎBÌÌ¤È¤·¤Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ø¿´¤â¤è¤¦¡Ù¤ÏÁ°ºî¤Î¡ØÌ´¤ÎÃæ¤Ø¡Ù¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤±óµ÷Î¥Îø°¦¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½ö¾ðÅª¤Ê²Î¤ò¹¥¤à¥ê¥¹¥Êー¤Ë¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Î2¶Ê¤òÄ°¤Èæ¤Ù¤ë¤È¡¢¡Ø¿´¤â¤è¤¦¡Ù¤¬¾¼ÏÂ¤È¤¤¤¦»þÂå¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Øµ¢¤ì¤Ê¤¤Æó¿Í¡Ù¤Ï»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤Æµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¡£
°æ¾åÍÛ¿å¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥ô¥©ー¥«¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¤¬½ñ¤¤¤¿ÆóÈÖ¤Î²Î»ì¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿¼¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤¹¤Î¤À¡£
¥Ë¥åー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Øµ¢¤ì¤Ê¤¤Æó¿Í¡Ù¤ÏºÇÀèÃ¼¤Î·æºî¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£
24ºÐ¤Î°æ¾åÍÛ¿å¤È22ºÐ¤Î´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¡£
¤Õ¤¿¤ê¤ÎºÍÇ½¤¬ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤²»³Ú¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿°æ¾åÍÛ¿å¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÉ¹¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ï¡¢LP¥ì¥³ー¥É¤È¤·¤ÆÆüËÜ½é¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥»ー¥ë¥¹¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
Ê¸¡¿º´Æ£¹ä¡¡ÊÔ½¸¡¿TAP the POP
