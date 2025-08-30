■これまでのあらすじ

母が娘しか産まなかったことで、祖母から常にののしられる姿を見て育ったありさ。自分が良い子になれば祖母は怒らないのではないかと、幼いありさは良い子になろうとするが祖母には響かなくて…。そんなつらい生活を送る母親を置いて、大学時代に家を出たありさだったが、社会人になった今も母の夢にうなされるのだった。彼氏はそんな自分を許してくれるが、売れない芸人でバイトも辞め生活費を出そうともしなくて…。



■晩ご飯どうする…？

■お金、出してくれないの？■追い詰められる!?仕事で疲れて帰って来たありさは、ご飯の準備もせず、むしろありさが買って来ていないことに苛立つ彼に失望。「少しだけでも、食べるもののお金もらえないかな…」勇気を振り絞って伝えると、彼は急に怒り出して…!?「思いやりのない女やな」「俺はお前の生い立ちから何から全部慰めたってんのに」オーディションに落ちてつらいのはわかりますが、お金を彼女に全部出してもらっているのに、その言い方はないですよね…？でも、ありさは自分の弱い部分を包み込んでくれた彼にそう言われると返す言葉がなくて…!?(あさのゆきこ)