¡¡Æâ³Õ´±Ë¼¤Ï30Æü¡¢±ÑËÌÉô¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥¨¥Ç¥£¥ó¥Ð¥éÂç¤«¤éÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥ÌÌ±Â²¤Î°ä¹ü1ÂÎ¤ò¡¢ËÌ³¤Æ»¶üÏ©»Ô¤Ç¶üÏ©¥¢¥¤¥Ì¶¨²ñ¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤¿¡£4·î¤ËËÌ³¤Æ»¥¢¥¤¥Ì¶¨²ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¡¢°ÖÎî»ÜÀß¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤¿°ä¹ü3ÂÎ¤Î¤¦¤Á¡¢¶üÏ©ÃÏ°è¤«¤é»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿µÏ¿¤Î¤¢¤ë1ÂÎ¡£À¯ÉÜ´Ö¸ò¾Ä¤ÇÊÖ´Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ä¹ü¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¶üÏ©¥¢¥¤¥Ì¶¨²ñ¤ÎÅí°æË§»Ò²ñÄ¹¤Ï¡ÖÈá¤·¤¤Î¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¥¤¥Á¥ã¥ë¥Ñ¡ÊÀèÁÄ¶¡ÍÜ¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢»Ô¤ÎÇ¼¹üÆ²¤ËÇ¼¤á¤ë¡£
¡¡»Ä¤ê¤Î2ÂÎ¤ÏÇòÏ·Ä®¤Î¥¢¥¤¥ÌÊ¸²½»ÜÀß¡ÖÌ±Â²¶¦À¸¾ÝÄ§¶õ´Ö¡Ê¥¦¥Ý¥Ý¥¤¡Ë¡×¤Î°ÖÎî»ÜÀß¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£