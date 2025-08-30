広島で、本来は日本にいないはずの毒グモが相次いで見つかっています。

噛まれると腫れたり、痛みを感じることがあり注意が必要です。



今月24日、福山市の福山港国際コンテナターミナルで、2匹のハイイロゴケグモが見つかりました。

ハイイロゴケグモは亜熱帯地方が原産地で、広島県で見つかったのははじめてです。

2匹はコンテナについており、うち1匹は巣を張って卵もあったということです。





ハイイロゴケグモは・0.7センチから1センチで、噛まれると、針で刺さされたような痛みがあり、咬まれた箇所に熱感を感じるこ とや紅斑を伴うことが多いそうです。

国内では1995年、横浜市の本牧ふ頭で初めて発見されましたが、広島県内で見つかったのは今回が初めてです。



そして、ハイイロゴケグモとおなじ「ゴケグモ属」の別のクモも、今月、広島市で相次いで見つかっています。



広島市中区の保育園で今月18日、保護者が園庭のすぐ外の側溝に、見慣れないクモがいることに気づきました。



■吉島保育園 宮地明美園長

「このグレーチングの中で見つかりました。見たときに背中に赤い色があったので、ちょっと赤っぽい色のクモがいますと教えていただきました 」



保護者が見つけたのはセアカゴケグモです。

背中の赤い模様が特徴で噛まれると腫れや痛みが出ます。

翌日、市の職員が側溝などを調査すると、さらに24匹のセアカゴケグモを見つけ、駆除しました。

■吉島保育園 宮地明美園長

「背中が赤いクモを見つけたら絶対に触らないことと、それを大人に知らせてくださいと、子どもたちに伝えています。」



セアカゴケグモは別の場所でも見つかりました。



■長島清隆解説委員リポート

「セアカゴケグモは、その後さらに広島市西区のこちらのテニスコートでも見つかりました。」



今月24日には、西区の草津公園のテニスコートにセアカゴケグモがいると連絡があり、広島市が調べたところ、側溝やフェンスの支柱であわせて12匹発見しました。

公園では注意を呼びかける掲示をするとともに、発見場所に殺虫剤を散布したということです。

セアカゴケグモはオーストラリア原産で、国内では1995年に大阪府ではじめて確認され、広島県内では2012年に大竹市で初めて見つかりました。

噛まれたときの症状はハイイロゴケグモと似ています。



もし見つけた場合は、触らないことが大切です。そしてお住まいの自治体にご連絡ください。

また、殺虫剤で駆除したり靴で踏み潰すなども効果的だということです。

（2025年8月29日放送）