STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

¶õ¹Á¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¤­¤ç¤¦¡Ê£²£°£²£µÇ¯£¸·î£³£°Æü¡Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤é¤¬½¸¤Þ¤êÈô¹Ôµ¡¤È¹Ë°ú¤­¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤é¡¢¤ª¤è¤½80¿Í¤È½Å¤µ70¥È¥ó¤Û¤É¤ÎÎ¹µÒµ¡¤È¤Î¹Ë°ú¤­Âç²ñ¤Ç¤¹¡£

¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö70¥È¥ó¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¿Í¤¬¾¡¤Ã¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×

¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤ò±¿±Ä¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¥¨¥¢¥Ýー¥È¤¬¹Ò¶õ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¿¼¤á¶õ¹Á¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢³êÁöÏ©¤Ë¿²Å¾¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¡¢Èô¹Ôµ¡¤Èµ­Ç°»£±Æ¤·¤¿¤ê¤ÈÉáÃÊÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£