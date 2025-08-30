パパブブレが「おジャ魔女どれみ」キャンディ＆グミ発売！カラフルで可愛い〜

スペイン・バルセロナ発祥のアート・キャンディ・ショップ「PAPABUBBLE（パパブブレ）」に、「おジャ魔女どれみ」とのコラボ商品が再登場！

2025年8月28日から販売しています。期間・数量限定です。

「ハナちゃん」が新登場

今年はテレビアニメ「おジャ魔女どれみ」の放映25周年。5年前の20周年記念にもコラボ商品を発売したパパブブレと、25周年でも再び夢のコラボが実現しました。

・おジャ魔女ドレミ／キャンディセット（2500円）

・おジャ魔女ドレミ／バブレッツ（1500円）

「キャンディセット」は、見習いタップやマジョリカ、魔女帽など、ファンにはおなじみのモチーフをキャンディで繊細に表現。今回新たに仲間入りした「ハナちゃん」の魔女帽キャンディは、ハナちゃんの大好物であるプリンフレーバーで登場しています。

さらに、枕型キャンディ（ラズベリーフレーバー）は、どれみ・はづき・あいこ・おんぷ・ももこ・ハナの6人を象徴するカラーで構成。みんなで協力して呪文を唱える"マジカルステージ"をイメージしたデザインです。作中の印象的なスイーツ「愛しのトゥルビヨン」から着想を得た特別な味わいとなっています。

「バブレッツ」は、魔女見習いの証ともいえる「見習いタップ」をイメージしたもの。ドーナツ状に並んだ8つのボタンを、輝く8色のカラーとフレーバーで再現しています。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）